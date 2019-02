Klassisk rock og gratis fadøl: Vesterbros gamle rockbar er tilbage i nye klæder

Siden 2014 har Zeppelin Rock Bar holdt hof for den klassiske rockmusik på Vesterbro Torv, hvor fans af rockgenren og gamle rotter i miljøet har kunnet opleve koncerter, fester og musikquizzer weekend efter weekend.

Nu indvarsler folkene bag foretagendet en ny epoke.

Baren er nemlig blevet ombygget og gendesignet under ledelse af Morten Varano, der tidligere har sørget for stemningen på The Mudhoney, Whammy Bar og Hotel Cecil i København.

Jeg glæder mig som et lille barn til at åbne dørene for den ultimativt flotteste og mest gennemførte rockbar i København Michael H. Andersen, Zeppelin Rock Bar

Og det skal markeres. Derfor er der åbningsfest kl. 20 både fredag og lørdag, hvor der vil være gratis fadøl til de første.

»Jeg glæder mig som et lille barn til at åbne dørene for den ultimativt flotteste og mest gennemførte rockbar i København. Det tog kun fem år at komme hertil«, siger Michael H. Andersen, CEO i pladeselskabet Target Group, som står bag baren.

Til at sørge for den fede rock vil en række rockmusikere og aficionados indtage dj-pulten. Der er blandt andet tale om Christian Nørgaard fra rockabilly-bandet Grumpynators, Mads Mølbæk fra power-metal-bandet Seven Thorns, Sofia Schmidt fra metalgruppen Etheral Kingdoms.

Ikke kun musikken er pænt rå. Den nye indretning af Zeppelin Bar er nemlig også rundet af en vis råhed, der er inspireret af brutalismen, som nærede begejstring for skærebrænderen, når der skulle bygges.

Grand re-opening. Zeppelin Rock Bar, Vesterbrogade 45, København V.