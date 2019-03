Tag til fællessang for en historisk plet i byen: Jytte Hilden synger for at redde Søerne

De næstre tre søndage inviterer tidligere minister Jytte Hilden til fællessang mod et skybrudsprojekt, der kan omdanne Sankt Jørgens Sø til et opsamlingsbassin.

Sankt Jørgens Sø – en af byens højt elskede søer – skal laves til et opsamlingsbassin, der kan tage regnvandet i tilfælde af skybrud, ligesom en ny park skal etableres om søen.

Sådan lyder visionen for det ellers fredede søområde, der strækker sig fra Gammel Kongevej ved Planetariet til Kampmannsgade og videre til Gyldenløvesgade. Bag projektet står Københavns og Frederiksberg Kommune, der i øjeblikket arbejder på tre scenarier for, hvordan omlægningen kan ske.

Vi mødes en stund, priser de ikoniske københavnske søer, synger sange fra Højskolesangbogen og går så videre ud i storbyen Jytte Hilden

Intet er dog fastlagt endnu, og projektet er foreløbigt udskudt med minimum et halvt år, mens man afventer at finde ud af, om Bispeengbuen skal fjernes og Ladegårdsåen fritlægges - hvilket vil kunne tage en stor del af regnvandet og dermed potentielt overfløddiggøre et opsamlingsbassin.

Ikke desto mindre har skybrudsprojektet mødt stor kritik fra både organisationer, lokaludvalg, foreninger og beboere, der især peger på, at søerne er fredede, og at borgerne ikke er blevet inddraget nok i processen.

En af kritikerne er Jytte Hilden, tidligere folketingspolitiker og minister, der har taget sagen i egen hånd og startet et initiativ, der skal sætte fokus på at bevare Søerne, som de er i dag.

Derfor inviterer hun nu til at mødes med højskolesangbogen i hånden for at synge for Søerne. Det gør hun sammen med de andre beboere i den fredede ejendom Vestersøhus, hvor hun bor.

Det sker første gang søndag 10. marts klokken 15 ved trappen bag Planetariet – og de to efterfølgende søndage ved henholdsvis Søpavillonen og Dronning Louises Bro.

»Vi mødes en stund, priser de ikoniske københavnske søer, synger sange fra Højskolesangbogen og går så videre ud i storbyen og dens travle liv, mens pulsen slår«, skriver Jytte Hilden i facebookgruppen ’Bevar Sankt Jørgens Sø intakt’.

»Søerne er helt særligt byrum, de er fredede, deres herligheder bruges hver eneste dag dag, af unge, af gamle – af os alle. Nogen motionsløber, andre cykler på arbejde, hunde luftes morgen og aften. Du møder børn i klapvogn, ældre med rollator, forelskede par, på gaderne kører biler i hast forbi og i husene bor der mennesker. Alle elsker søerne, lad os mødes og synge søernes pris«.

Projektet er støttet af Indre Bys Lokaludvalg.

Søerne Synger. 10. marts bag Planetariet, 17. marts ved Søpavillonen og 24. marts ved Dronning Louises Bro. Alle dage klokken 15.