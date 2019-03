Hvad er Københavns smukkeste nye byggeri? Tag med byens nye stadsarkitekt på guidet rundtur og stem selv

I mere end 100 år har Københavns Kommune præmieret byens flotteste bygninger og bedst tænkte bymiljøer og anlæg.

Det gør de også i år, hvor otte forskellige byggerier er nomineret og ét bliver kåret til årets byggeri.

Men hvorfor er netop otte byggerier blevet udpeget som særligt vellykkede?

Det kan du få indblik i sammen med hovedstadens nye stadsarkitekt, Camilla van Deurs, der i anledning af den årlige bygningspræmiering inviterer på guidede ture til og ind i de præmierede bygninger.

Foto: Martin Lehmann Hotel Herman K i Indre København er indrettet i en tidligere transformerstation.

Københavns Kommune stiftede sidste år Publikumsprisen, der gik til Axel Towers. Hvem der skal have prisen i år, kan du være med til at bestemme ved at stemme på din favorit blandt de indstillede projekter.

De nominerede byggerier er i år Amaryllis Hus på det gamle grønttorv i Valby, Dipylon Hus, en renoveret maltsilo i Carlsberg Byen, det almene boligbyggeri på Dortheavej 2A, det omdannede Hotel Herman K, der engang var en transformatorbygning, nybyggede Kalvebod Fælled Skole, Kulturtårnet på Knippelsbro, Montagehallen, som er en bevaret og nyrenoveret industribygning samt det nye Noma.

De guidede ture finder sted tirsdag 19. marts, lørdag 23. marts, onsdag 27. marts og tirsdag 2. april. Du kan læse mere om hver enkelt tur – nogle foregår cykel, andre på gåben – her.

Foto: Martin Lehmann Nomas nye restaurant er nomineret blandt andet på grund af deres genanvendelse af Søminedepotets oprindelige bygning i det nye byggeri.