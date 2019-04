Midt i Brexit-kaos: Her 6 steder, hvor du kan spise fish'n'chips i København

Britisk mad har et skidt rygte.

Når talen falder på, hvad de spiser i dronningens henfaldne imperium på den anden side af kanalen, bliver der fnyst og leet lidt overbærende her fra den nynordiske gastronomis hovedstad, hvor vi har bildt os selv ind, at fermenterede søpølsegonader er vildt lækre.

Men hvis der er én ting, som det engelske køkken har formået at sælge til udlandet, så er det fish’n’chips. Det kan vi godt lide. Og det vel egentlig ikke så mærkeligt.

Også i København er der flere steder, der serverer den elskede britiske fastfood. Vi har samlet seks af dem her.

1. Viben Fiskehus

Midt i Værnedamsvejs frankofili ligger Viben Fiskehus. Her kan du selv bestemme, om din fish’n’chips skal laves af torsk (109,-), kulmule (99,-) eller mørksej (89,-).

Fisken er frisk og ikke fra frost, reklamerer stedet med, og så bliver den paneret med rasp, ikke vendt i dej som i England. Foruden pomfritter bliver den serveret med ærter og tatarsauce.

Viben Fiskehus. Værnedamsvej 1, Frederiksberg.

2. Fiskebaren

Det kan godt være, at Fiskebaren i Kødbyen har en Bib Gourmand – en slags Michelin-light – og ligger i det fashionable Kødbyen. Men de er altså ikke for fine til også at have en fish’n’chips på menukortet.

Den bliver lavet af en letrøget torsk fra Kattegat og serveret med friterede kartofler og en rå remoulade. Og så koster den 110 kroner.

Fiskebaren. Flæsketorvet 100, København V.

3. Hooked

Hos Hooked, der både ligger på Nørrebro og Vesterbro, laver de deres fish’n’chips af sej. Også her bliver den paneret i stedet for omgivet af en batter, og man får den sammen med grove pomfritter, en mos af ærter og mynte, tartarsauce og eddikesalt.

Hooked. Nørrebrogade 59, København N, og Halmtorvet 34, København V.

4. Toldboden

Toldboden ligger på, ja, Toldboden lige ud til Københavns Havn, og derfor er det også meget passende, at man kan få sig en fish’n’chips. Den bliver lavet af torsk og serveret med pomfritter, ærtedip og crudité, altså fintsnittede grøntsager. Det koster 155 for en ’almindelig’ og 220 for en ’stor’.

Toldboden. Nordre Toldbod 18-24, København K.

5. Chuck Bass

Frederiksbergs fish’n’chips-bar på Falkoner Alle er opkaldt efter en figur i tv-serien ’Gossip Girl’, hvis efternavn betyder havbars, og som i øvrigt også opfører sig rimelig fishy. På sin egen måde er det altså velvalgt.

På Chuck Bass kan man få en klassisk fish’n’chips med frisk torsk, pomfritter og grønne ærter eller en cajun-variant, som de spiser den i Louisiana, med krydderier og en tomatsalsa. Begge koster 79 kroner.

Chuck Bass. Falkoner Alle 12A, Frederiksberg.

6. Fiskerikajen

I Torvehallerne ligger fiskehandleren Fiskerikajen, der ved siden af salget af friskfanget fisk, også serverer klassiske fiskeretter, heriblandt fish’n’chips.

Den bliver lavet af frisk torsk, serveret med pomfritter og tatarsauce og koster 95 kroner.

Fiskerikajen. Rømersgade 18, København K.