Helle Helle springer ud som boligredaktør: Forfattere vækker avis til live

Det er efterhånden en gammel nyhed, at det ikke går så godt længere for papiraviserne.

Internettet er den værste fjende, læserne er illoyale, de unge gider slet ikke læse avis..

Men nu får avisen nyt liv og ny form, når spillestedet Forbrændingen for en enkelt dag vækker avisen til live til deres endagsfestival ’Avisen Live’ 27. april klokken 12-23.

Avisen LIve Sektioner og redaktører Haven: Michael Marder (ES) Sex & samliv: Hanne Ørstavik (NO) Bolig: Helle Helle Døds- & kontaktannoncer: Jonas Eika & Ida Marie Hede Nationale nyheder: Kristina Stoltz Internationale nyheder: Nikolaj Schultz Økonomi: Jørn BoisenRejser: Peder Frederik Jensen Kultur: Federico Campagna (IT) & Ayesha Hameed (UK) Litteratur: Juliana Spahr (US) Brevkassen: Line Knutzon Horoskoper: Molly Balsby, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Lars Bo Nørgaard & Theresa Salomonsen Kryds og Tværs: Lars-Emil Foder Satiretegningen: Khalid Albaih (SUD) Idé: Graham Harman (US)

Og eftersom du allerede læser dette, er der gode chancer for, at det har din interesse.

Det her er nogenlunde, hvad der kommer til at ske: Du åbner din avis på din foretrukne sektion, og den vil udspille sig for dine øjne i form af oplæsninger, performances, debatter og musik.

Til ’Avisen Live’ vil der være aktuelle verdensnyheder, sex og samliv, idé, debat, sport, dødsannoncer, krydsord og meget, meget mere.

Redaktørerne er hentet fra både Danmark og udlandet, men fælles for dem er, at de er en del af kulturlivet. For eksempel er forfatteren Helle Helle boligredaktør, mens litteraturredaktøren Juliana Spahr er rekrutteret hele vejen fra sin digterpraksis i Ohio, USA. Døds- & kontaktannonce-sektionen står Jonas Eika og Ida Marie Hede for, mens Line Knutzon naturligvis er brevkasseredaktør.

Men passiv nyhedskonsumering er ikke formålet: som ’læser’ får du mulighed for at stille alle de spørgsmål, du vil, til de fremførte ’artikler’, der er specialfremstillet til dagens avis.

Det betyder også, at ingen af forfatterne vil troppe op med en oplæsning fra deres seneste roman, og filosofferne vil ikke bare bare gentage, hvad Aristoteles sagde 350 år før Kristi fødsel: Alle vil tage udgangspunkt i aktuelle begivenheder og belyse dem gennem et litterært filter.

Og skulle sulten eller tørsten melde sig i løbet af avislæsningen, vil der vil opstillet food trucks til lejligheden, og der vil være kaffe og øl.

For mere info og billetter, se her.

Avisen Live, Forbrændingen, Vognporten 11, 2620 Albertslund