Drags, candyfloss, hjerter og koncerter: Se billederne fra Ibyen-prisen 2019

Med et overvældende antal af stemmerne gik hovedprisen som årets københavner til Morten Lindberg, der nok bedre er kendt under sit alias Master Fatman. Tykmesteren, som han yndede at kalde sig selv, døde i april i en alder af blot 53. I mere end 30 år har manden fra Munkebo arbejdet og levet som dj, guru, studievært, entertainer, dyrerettighedsforkæmper, festarrangør, sambaentusiast, instruktør, økoaktivist, kogebogsforfatter og meget mere. Vigtigst af alt var Master Fatmans store mission at sprede kosmisk kærlighed, farve og fest på sin vej gennem hovedstaden. Det var Morten Lindbergs familie der tog imod prisen.