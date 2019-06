V-politiker i brevkassen: Kære læser, jeg kender dit problem, for Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm bager uhæmmet på mig for åben mikrofon ...

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Hej brevkasse

Hvordan fortæller man ham/hende, som klart har følelser for én, at man på ingen måde er interesseret?

Mvh. en forvirret person

Ugens gæsteredaktør Jan E. Jørgensen (V):

Kære forvirrede person

Jeg kender det godt. En journalist fra Radio24syv, som hedder Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, bager uhæmmet på mig for åben mikrofon. Hun mener, at jeg bør bestige Danmarks allerøverste politiske top, hun har natlige drømme om mig, hun lokker med et interview i sin swimmingpool på Frederiksberg – og det værste er, at hun betvivler, at min hustru, Jane, findes i virkeligheden. Det er lidt for mistænkeligt, at hun hedder næsten det samme som mig, siger hun.

Valgspecial Ugens tema: Socialpolitik Man kan komme i tvivl, men den er god nok: Politikere har også hjerter. Frem mod folketingsvalget 5. juni inviterer Ibyens kærlighedsbrevkasse Christiansborgs politikere med på råd og svarer på læsernes spørgsmål. Denne uges tema er socialpolitik. Læs også: Alex Ahrendtsen (DF)

Rosa Lund (EL)

Astrid Krag (S)

Jan E. Jørgensen (V) Vis mere

Folk kommer med sjofle hentydninger. Da jeg købte fyrværkeri til nytårsaften, så stod ekspedienten med et lummert smil og spurgte, om Kisser skulle med til middagen.

Jeg burde bare ringe og sige, at hun skal stoppe med sine tilnærmelser, men på den anden side er det også lidt smigrende – og måske kaster det en stemme eller to af sig?

Mon ikke du bare skal nyde opmærksomheden? Jan E. Jørgensen (V), gæsteredaktør

Mon ikke du bare skal nyde opmærksomheden? Hvis du kan modstå tilnærmelserne, så finder vedkommende ud af, at du ikke er interesseret – før eller siden. Du skal ikke give falske forhåbninger – det ville være tarveligt – men der er heller ingen grund til at tvære et afslag ud i hovedet på den forelskede.

Sådan har jeg valgt at tackle Kirsten Birgit. Heldigvis læser hun kun Berlingske Tidende, så jeg kan roligt skrive om hendes tilnærmelser her i Politiken.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære forvirrede

Hvordan siger man det? Næsten som du lige har gjort, short and sweet.

Jeg ved, at det er pissesvært at skuffe nogen, især hvis man synes, de er (venskabeligt) rare. Det er jo ofte ret dejligt, når nogen gider kaste kærlig opmærksomhed din vej, men så fortjener vi også en ordentlig opførsel fra dig.

Du skriver simpelthen: »Du er sød, men jeg er bare ikke vild med dig« Felix Thorsen Katzenelson, brevkasseredaktør

Du kalder dig forvirret, men så skulle du prøve at være vild med én, der ikke var ærlig eller udtalt omkring sine følelser. Det er den sande rundtossethed. Man sidder den ene og anden hverdagsaften og venter på bare de mindste tegn fra ham den søde, men der sker ingenting. Når man skriver, fylder man sine beskeder med hjerter og smileyer, men får kun doven kommatering og lunkenhed tilbage.

Ugens gæsteredaktør Jan E. Jørgensen 54 år, advokat. Født på Frederiksberg. Har siddet i Folketinget for Venstre siden 2011. Stiller op i Slotskredsen, Københavns Storkreds.

Det kan godt være, at det virker som en afvisning at sende en doven besked af sted, men så har du ikke prøvet at få en doven besked fra én, du crusher på. Det dopaminrush, der kommer alene af at se navnet dukke frem på skærmen!

Vi skal desværre have den serveret direkte. Du skriver simpelthen: »Du er sød, men jeg er bare ikke vild med dig«. Tro mig, det lille sting er så meget dejligere end månedsvis af ensrettet bageri.

Jeg er ligeglad med, om du er født i et S-tog, du bliver nødt til at rejse dig fra sofaen og lukke døren. Ellers kan toget aldrig køre videre, og tænk på det solskin, der venter ved næste stop.