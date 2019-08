Party og guidet kunsttur: Vil du gratis med til Chart? Her er 3 tips til fattigrøve

Hvem gider spise havregryn med vand som en moderne Askepot, når der kunstfest på Charlottenborg?

30.-1. september løber den årlige kunstfestival Chart Art Fair af stablen på Charlottenborg og Den Frie, og du skal have 120 kroner op af lommen for en endagsbillet for at kigge med.

Heldigvis er der flere gratis events i byrummet. Her guider vi til, hvordan du hver dag kan være med på en kunstkigger uden beregning.

1 Fredag: åbningsfest

Det er noget særligt at være med til åbningen af en festival. Og dette års åbning af Chart fejres med koncert og fest på Charlottenborg fra klokken 20 til 1. Tricket er at komme fashionably early – inden klokken 21 – så er entreen nemlig gratis. Men kommer du efter, må du punge ud med 70 kroner.

Hvilke musikere der er på programmet, vil blive afsløret senere. Men sidste år lagde blandt andre Trentemøller vejen forbi sammen med en håndfuld andre dj’s, så hvis niveauet holder, er der lagt op til fest.

Følg med på eventet her.

2 Lørdag: talk om kunstneren som produkt

Klokken 15-15.30 på Charlottenborg lørdag vil den svenske kunstner Marie Karlberg fortælle om, hvordan hun i praksis forholder sig til, at man som ung kunstner i dag skal markedsgøre sig selv som aldrig før for at kunne opbygge en værdi på kunstmarkedet.

Og fanger det din interesse, vil Marie Karlberg dagen efter, søndag 1. september, opføre sin performance ’The Artist Will Be in Attendance’, der også kommenterer kunstmarkedets produktionssystem.

Læs mere her.

3 Søndag: Window shopping med tourguide

’Window shopper’ er en pop op-udstilling i udvalgte modebutikkers vinduer rundtomkring i byen, eksempelvis Ganni og Magasin du Nord. Det er kunstner Esben Weile Kjær, der fører an på den gratisguidede tur, og udstillingen er skabt på grundlag af Hannah Heilmanns projekt ’Modeskolen’, der skal undersøge relationer mellem kunst og mode. Turen er klokken 13.-14.30.

Der er begrænset plads på turen, og det kræver derfor pladsbestilling, hvilket kan gøres her.

Læs mere om festivalen og deres andre arrangementer og udstillinger på deres hjemmeside.

Chart Art Fair, Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2, 1051 København K og Den Frie, Oslo Plads 1, 2100 København Ø, fra 30. august til 1. september 2019