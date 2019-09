En af Københavns største pladser bliver totalrenoveret med kæmpe vinderprojekt

Det vælter frem med nye pladser, kulturhuse og projekter i København.

I sidste uge blev Karen Blixens Plads på Amager indviet, og nu er det Valby, der så småt går i gang med forvandle en kæmpeplads, nemlig Toftegårds Plads.

Den i dag relativt kedelige plads skal genskabes som et ’kulturelt knudepunkt’ i Valby, og Københavns Kommune har nu udpeget landskabstegnestuen Schønherr og arkitektfirmaet Rolvung og Brøndsted til at stå for projektet. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Med Toftegårds Plads får vi ikke bare et nyt kulturelt knudepunkt i Valby, vi får også bundet det gamle og det nye Valby bedre sammen Frank Jensen (S), overborgmester

De to firmaer har vundet arkitektkonkurrencen om den nye Toftegårds Plads med projektet Bølgen, der skal omdanne den tidligere trafikplads til et grønt og kulturelt område med masser af byliv og et udendørsareal på 15.000 m².

Foto: Tegning: Schønherr/Rolvung og Brøndsted – Foto: N/A Det er planen, at den nye Toftegårds Plads skal sno sig op på taget af det nye bibliotek.

Det er planen, at den nye Toftegårds Plads skal sno sig op på taget af det nye bibliotek. Foto: Tegning: Schønherr/Rolvung og Brøndsted – Foto: N/A

Centralt på pladsen skal et nyt bibliotek opføres, og planen er, at den nye Toftegårds Plads skal sno sig op på bibliotekets tag og i samspil med terrænet skabe læ og skærme af for trafikstøj, så pladsen bliver mere anvendelig som byrum. Som ægte surfer kan du altså komme helt op på toppen af Bølgen. Det er også planen, at pladsen skal rumme et springvand.

Den nye biblioteksbygning er dog ikke endeligt fastlagt, da forslaget først skal færdigbearbejdes i efteråret 2019.

»Kulturelt knudepunkt«

Toftegårds Plads blev anlagt i 1920’erne og var i mange år knudepunkt for Københavns sporvogne og busser.

Foto: Erik Gleie Toftegårds Plads fotograferet i 1975.

Toftegårds Plads fotograferet i 1975. Foto: Erik Gleie

De nye planer giver også mulighed for at placere nye ungdoms-, ældre- eller plejeboliger på Toftegårds Plads. Det gør det samtidig muligt at opføre 1.000 kvadratmeter bebyggelse - for eksempel til kommunale funktioner. Det er dog endnu ikke afklaret, hvilke af disse ting, der skal opføres.

»Med Toftegårds Plads får vi ikke bare et nyt kulturelt knudepunkt i Valby, vi får også bundet det gamle og det nye Valby bedre sammen som et nyt, levende mødested for alle uanset baggrund alder og interesser«, siger overborgmester Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Planen er, at det nye bibliotek skal placeres ud mod Vigerslev Allé tæt på kulturhusene Kraftwerket og Valby Kulturhus. Tanken er, at de tre steder skal samarbejde om at skabe de bedste kulturelle rammer for Valbys borgere.