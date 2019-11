Et »mareridtsscenarie«: Syvetagers nybyggeri kan blive enden for historisk byhus på Nørrebro

Lokalbeboere på Nørrebro frygter, at et nyt 22 meter højt boligbyggeri på Bjelkes Allé bliver starten på enden for bydelens små byhuse. Teknik- og miljøforvaltningen kigger nu på mulighederne for at bevare bygningen.

På Bjelkes Allé 48 i hjertet af Nørrebro ligger der et lille gult byhus.

Det særlige ved huset er, at det som et af de få tilbageværende toplanshuse i bydelen har overlevet de seneste 137 års byudvikling.

Huset, der er fra 1882, og som blev bygget om i 1926, er dog ikke erklæret bevaringsværdigt. Derfor kan dets dage være talte til fordel for et 22 meter højt nybyggeri, der vil komme til at bestå af syv etager, en parkeringskælder, tagterrasse og fem lejligheder på 96-126 kvadratmeter.

Det skriver Mit Nørrebro.

Ødelægger det »grønne gårdrum«

Københavns Kommune har under navnet ’Fællesskab København’ i flere år arbejdet på at skabe mere »kant« i byen. Ideen er at give plads til anderledes og eksperimenterende bygningsprojekter.

Som tidligere beskrevet i Ibyen går byudviklingen i flere tilfælde ud over byens lokalhistoriske værdi, hvor flere åndehuller og plads til skæve eksistenser må vige pladsen til fordel for nye boligbyggerier. Det skete blandt andet i forbindelse med nedrivningen af Slagtergårdene på Vesterbro.

Udsigten til nybyggeriet på Bjelkes Allé har fået nabogårdens beboere og Nørrebro Lokaludvalg til at skride til handling.

I et høringssvar henviser lokaludvalget til Københavns Kommuneplanstrategi 2018, hvori kommunen skriver, at den vil sørge for, »at byens historiske bygninger og steder omdannes på en måde, der respekterer deres særkende og skaberværdi for københavnerne og lokalmiljøet«.

Nørrebro Lokaludvalg skriver ligeledes, at nybyggeriet »vil ødelægge det grønne gårdrum i karréen«.

Det gule hus på Bjelkes Allé 48 er med til at give Nørrebro dets særpræg og er en værdi helt lokalt. Derfor ærgrer det mig, hvis husets dage er talte Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester

Beboerne begræder den 22 meter høje bygnings påvirkning af lysindfaldet i gården, som toplanshuset, dets beboere og flere hundrede andre beboere har adgang til. Derudover karambolerer anlæggelsen af en ny parkeringsplads med ideen om, at gården skal være bilfri.

»Den kortsigtede bekymring er tabet af himmellys og den smule luft, vi har, samt etableringen af en parkeringsplads. Men den langsigtede bekymring er jo, at det her bare er starten – at hvis man kigger 10-15 år frem i tiden, så har man lukket hullet hele vejen hen med glashuse med store, dyre lejligheder, og så er der en 5-6 parkeringspladser i gården. Det er mareridtsscenariet for os«, siger beboeren Rasmus Jon Nielsen, hvis opgang har adgang til gården, til Mit Nørrebro.

En principiel sag

Sagen kører lige nu i teknik- og miljøforvaltningen. Både teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), og Socialdemokratiets miljøordfører, Marcus Vesterager, er nu gået ind i sagen.

Marcus Vesterager mener, der er tale om en »principiel sag«, hvorfor han ønsker at tage sagen op i teknik- og miljøudvalget.

Ninna Hedeager Olsen, der for nylige sagde til Ibyen, at »der skal være plads til at lade være med at byudvikle«, vil ikke blande sig i den nuværende behandling af sagen. Hun forsøger nu ifølge Mit Nørrebro at fremskaffe et notat for at finde ud af, hvad politikere har af »handlemuligheder for at bevare bygningen«:

»Det gule hus på Bjelkes Allé 48 er med til at give Nørrebro dets særpræg og er en værdi helt lokalt. Derfor ærgrer det mig, hvis husets dage er talte«, siger Ninna Hedeager Olsen til Mit Nørrebro.