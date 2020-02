Ved du ikke, hvad du skal lave i weekenden? Så gør som musiker Kenneth Thordal

Automatisk oplæsning

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

FREDAG

Hvis det regner (og det gør det), går jeg på Fisketorvet. Jeg er ikke vild med butikkerne, men alligevel: Skopudsemaskinen ved toiletterne på 1. sal får støvlesnuderne til at stå spejlblankt, og hos McDonald’s koster den næsten drikkelige kaffe 12 kr. Om aftenen læser jeg ufatteligt ulæselige digte, og bagefter ser jeg et afsnit af DR’s antropologiske syretrip ’Fars pige’, medmindre en af mine velhavende venner læser det her og inviterer mig ud at spise.

Blå bog Kenneth Thordal Komponist, tekstforfatter, musiker, sanger og oversætter. ​ Arbejder for tiden på at blive rig og berømt. ​

LØRDAG

Jenny spiller på Hotel Cecil. Jeg har købt billet for at se de tre unge kvinder og deres kaos af maskiner, ledninger og guitarer flække det nydelige spillested med testosteronpunket technopop og trestemmig sang. Og nå ja, min datter er en af Jennyerne. Bagefter er det væk fra København K, den bydel, jeg ville være, da jeg var ung, og som jeg nu til enhver tid vil bortamputere til gengæld for Den Gamle By i Aarhus. Og de kan få Kartoffelrækkerne oveni. Ender på Snorks ved Enghave Plads og møder måske internetkrigeren, rapperen, lokalpolitikeren, filosoffen og forskeren. Det kan lyde kulørt og krukket, og det er det også. Der er kun konsensus om to ting: Vi kan lide øl. Vi kan ikke lide de rige (medmindre de giver mad og låner os deres biler).

SØNDAG

Jeg går på kirkegård. Vestre eller Holmens. Hvis det ikke gør mig deprimeret nok, går jeg på café og læser en klumme i Berlingske.