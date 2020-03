Fra Egon Olsen til Foucault: Kendt fængsel i Albertslund er sat til salg

Automatisk oplæsning

De fleste af os kender nok Vridsløselille Fængsel bedst fra ’Olsen Banden’.

Den store grønne port ses i baggrunden af billedet i de fleste af filmenes begyndelse. Egon Olsen kommer gående med raske skridt og en brun pakke under armen. Benny står og flakser begejstret på tåspidserne, Kjeld smiler over hele femøren. »Skidegodt, Egon!«.

Faktisk hænger Vridsløselille Fængsel og Erik Ballings folkekomedier så uløseligt sammen, at vejen ind til brummen siden 2004 officielt har heddet Egon Olsen Vej.

Nu er fængslet sat til salg.

Det lukkede i 2015, hvor det blev erstattet af et nyt og mere tidssvarende fængsel på Falster. Mellem 2016 og 2018 blev det brugt til at huse frihedsberøvede asylansøgere, men planen har hele tiden været, at området skulle udvikles, og de gamle bygninger bruges til noget helt andet.

Derfor har staten nu sat fængslet til salg via Freja Ejendomme. Mæglerne skriver i salgsopslaget, at de forestiller sig, det kan blive boliger:

»Området forventes at kunne byudvikles til et spændende område med boliger og en andel ikke støjende erhverv«.

Foucault og det moderne samfund

Vridsløselille Fængsel blev bygget tilbage i 1859.

Det er formgivet som et såkaldt panoptikon, der er et særligt fængselsdesign, opfundet af filosoffen Jeremy Bentham i slutningen af 1700-tallet. Ideen er, at man i et panoptikon skal kunne stille sig i midten af konstruktionen og overskue hele bygningen.

Det var netop panoptikonmodellen, som den berømte og efterhånden også berygtede franske filosof Michel Foucault brugte som et slags billede på det moderne samfund.

I det panoptiske fængsel kan én enkelt fangevagt reelt set overvåge alle de indsatte. Og hvis fængslet er bygget på den rigtige måde, ved de indsatte aldrig, om de bliver overvåget eller ej.

Foto: Peter Hove Olesen

Sådan mente Foucault også, at det er i det moderne samfund. Vi kan potentielt set hele tiden være overvåget, vi ved det ikke, og det betyder, at vi konstant går rundt og disciplinerer os selv. I stedet for at have en klar magtudøvelse fra en tydelig autoritet er magtudøvelsen i dag blevet diffus og allestedsnærværende, mente filosoffen.

Men det var lidt af et sidespor.

Der er endnu ikke sat en pris på Vridsløselille Fængsel, men interesserede købere kan frem til 20. april 2020 give »indikative bud«. Se mere i salgsopslaget.