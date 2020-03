En Era er forbi: Først mistede de en michelinstjerne. Nu lukker københavnsk restaurant efter 37 år

Den italienske restaurant Era Ora på Christianshavn – der for nylig mistede den michelinstjerne, de har haft siden 1997 – har netop meddelt, at de lukker.

Den er blevet kaldt verdens bedste italienske restaurant uden for Italien.

I 23 år havde den en af de prestigefulde michelinstjerner. Flere gange har den også vundet prisen som Danmarks bedste restaurant.

Era Ora, der har ligget på Christianshavn i 37 år, er noget nær en institution på den københavnske restaurantscene. Og 1. juni lukker den. Det har ejerne netop bekendtgjort på Facebook.

»Det kunne ske en dag«

Det var italienske Elvio Milleri og hans brasilianske kone Edelvita Santos da Silva, der åbnede restauranten i Torvegade i 1983. Sidenhen flyttede de til større lokaler på Overgaden Neden Vandet.

I 1997 kom de med i den franske dækfabrikant Michelins restaurantguide og fik en af de eftertragtede stjerner. Stjernen beholdt de helt frem til uddelingen af årets michelinstjerner i Trondheim i februar, hvor Era Ora pludselig ikke længere var at finde i ’Den Lille Røde’.

Dengang lød det, at de var kede af ikke længere at være i michelinguiden, men de lod sig ikke slå ud.

»Efter så mange år med en michelinstjerne er det et stort tab for os. Men vi klar til at gøre det bedre, og vi vil helt sikkert prøve at få en eller måske to michelinstjerner næste år. Vi giver ikke op«, udtalte restaurantens leder, Elvis Torregrossa.

Men siden da har ejerne altså ændret holdning.

Til Berlingske har Elvio Milleri sagt, at han endnu ikke ved, hvad der nu skal ske:

»Jeg har altid tænkt, at det kunne ske en dag. Derfor har jeg også haft tanker om, hvad jeg så ville gøre. Jeg kan vælge at kæmpe mig tilbage med mit team, lave et nyt koncept, eller helt lukke ned. De overvejelser gør jeg mig naturligvis, men lige nu kan jeg kan ikke sige, hvad jeg vælger – det svar må man vente et par måneder på endnu«.