Brevkassen: »Jeg kunne godt være vennen, du skriver om, for jeg kender alt til at være usjov«

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Hej brevkassen

Jeg har en rigtig god ven. Han er klog, skøn, dejlig og alt det der, men han er ikke sjov. Det prøver han imidlertid altid at være, men hver eneste gang falder det til tungt til jorden, hvis ikke det faktisk gør folk irriterede.

Må man slå hånden lidt af en usjov ven? Læser

Tidligere gik vi tit i byen sammen, og vi har været til flere fredagsbarer på hinandens arbejde, fødselsdage – hele moletjavsen. Jeg havde ikke selv opdaget det med humoren, indtil min kæreste bemærkede det, men jeg er holdt op med at invitere ham med til ting.

Det fik jeg selvfølgelig dårlig samvittighed over, men altså, er jeg en skurk? Må man slå hånden lidt af en usjov ven?

Kh.

Gæsteredaktør Jesper Ole Feit Andersen:

Kære person med usjov ven

For det første: Jeg kunne godt være vennen, du skriver om, for jeg kender alt til at være usjov. Humor er en subjektiv størrelse. Kemien mellem subjekt og modtager er altafgørende, enten rammer man plet, eller også falder alt til jorden. Rammer man sjældent plet, er det hårdt at blive ved. Man resignerer, man stopper med at forsøge. Det lader ikke til, at din ven har mistet alt håbet, men stadig prøver at være sjov.

Ugens gæsteredaktør Jesper Ole Feit Andersen Skuespiller, født 1985. Er aktuel i serien ’Hotel Paradis’ som kan ses på ekkofilm.dk, og spiller med i serien ’29’ som kan ses på YouSee. Han spiller også fast lærer i tv-serien ’Klassen’ på DR Ultra. Har medvirket i flere film, og senere på året er han med i filmene ’Lille sommerfugl’ og ’Retfærdighedens ryttere’. Han står også bag ’Forbrydelsen the Podcast’ sammen med David Mandel og Sebastian Søndergaard. Foto: Nicolai Egense Vis mere

Jeg ville ønske, der var kommet eksempler på din vens eskapader ud i morskabens væsen, så vi alle kunne vurdere kvaliteten af humoren. Det er dog klart, at hvis din ven virkelig er så usjov og aparte i sin omgang med andre mennesker, ville vedkommende kunne genkende sig selv i dit spørgsmål og erkende sin elendige humor, som så har skabt overskrifter i en af Politikens brevkasser. Men har du tænkt på, hvorfor han prøver at være sjov?

I to er kontinenterne Afrika og Sydamerika, der engang hang sammen i Pangea, men lige så stille over millioner af år er gledet fra hinanden og blevet mere forskellige Jesper Ole Feit Andersen, gæsteredaktør

Man bør i nogen grad belønne folk, der prøver at underholde andre. Ikke nødvendigvis skraldgrine, men indse, at forsøget på at være sjov er lidt ligesom at hoppe bungee jump med 50 procents chance for, at elastikken knækker. Det kræver mod. Så når din ven prøver at være sjov, er det et tegn på kærlighed, og der kan du godt række ham en hånd. Når han ikke er sjov, så lad være med at blive harm, men sig i stedet for en lidt utilpas lyd, eller lav den der med trommen, ’ba dum tss’. Hjælp ham lidt, byg lidt videre på hans vittighed.

Det kan også godt være, at det er noget dybere end bare humoren, der ligger til grund for, at du langsomt er begyndt, at separere dig fra din ven. I to er kontinenterne Afrika og Sydamerika, der engang hang sammen i Pangea, men lige så stille over millioner af år er gledet fra hinanden og blevet mere forskellige. I så fald kan man give slip, indtil én af jer griber fat igen. Venner er vigtige.