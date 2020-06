Læser: Tanken om, at han har lyst til at dele mig med en anden mand, gør mig usikker

Hver uge giver Ibyens brevkasse råd til trøstesløse hjerter. Denne uge spørger en ung kvinde, om det er okay, hun ikke vil have en trekant.

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har de seneste seks måneder set en mand, som jeg er meget glad for. Vi blev allerede i starten af vores romance enige om, at vi var eksklusive og ikke så andre, men at vi ville se, hvad tiden bragte med sig, fordi et job i udlandet skiller os ad på ubestemt tid. Men i går spurgte han mig, om jeg kunne have lyst til, at vi prøvede at have en trekant – ham, mig og en anden mand.

Jeg ville jo bestemt ikke have lyst til at dele ham med en anden kvinde. Bare tanken gør ondt på mig Ugens spørger

Jeg blev helt paf. Derefter blev jeg i virkeligheden rigtig såret, fordi tanken om, at han har lyst til at dele mig med en anden mand, gør mig usikker og får mig til at tvivle på, om han overhovedet er så glad for mig, som han går og siger. Jeg ville jo bestemt ikke have lyst til at dele ham med en anden kvinde. Bare tanken gør ondt på mig.

Jeg svarede ham, at jeg ikke forstod, at han ønskede at dele mig med en anden, når jeg ikke kunne forestille mig at dele ham med andre kvinder. Han nussede mig på ryggen og svarede ikke rigtig på det. I stedet spurgte han, om jeg ikke tænder lidt på tanken om at blive begæret af to mænd samtidig.

Samtalen blev slået hen af et telefonopkald, men nu sidder jeg her – dagen efter – og er mest af alt såret over, at han har et ønske om at se mig med en anden mand.

Kan I give mig et godt råd med på vejen? Er mine tanker almindelige, eller tager jeg det for tungt, når jeg antager, at manden så kun tænker vores forhold som et seksuelt (og dermed mindre seriøst) forhold?

Kærlig hilsen en 26-årig kvinde der blev paf

Gæsteredaktør Nanna Friis:

Kære paffe kvinde

Ærligt, hvis drøm er en rationalitetens visionsløse cismand? Ugens gæsteredaktør Nanna Friis

Jeg tror, du med det samme skal stille flere spørgsmål. 1. (til din mand): »Har du også lyst til mænd?«. Jeg er klar over det potentielt underordnede i det spørgsmål, meget muligt hans trekantsbegær kun handler om dig og skønheden ved en tredje krop sammen med jeres, men hvis han længes efter at udvide sit heteroliv, kan du ligeså godt finde ud af det nu. Hvis eksperimenterne bor i ham (hvilket jeg, hvis jeg var dig, egentlig ville prise mig lykkelig for. Ærligt, hvis drøm er en rationalitetens visionsløse cismand?) kommer du til at skulle forholde dig til + acceptere dem før eller siden. 2. (til dig selv): »Har jeg lyst til en trekant?«. Er svaret blankt og indlysende nej, er den ikke længere, man skal aldrig give sig erotisk i kast med noget, man ikke har lyst til. Det virker bare ikke helt som om det er der, noget trykker.

Ugens gæsteredaktør Nanna Friis Født 1990. Skribent og oversætter. »Laver forskellige ting vedr. art, men er en usleben diamant, der venter på kommende + uforbeholden anerkendelse for next level kulturskribentisme. Bare ring. Oversætter lige straks Chris Kraus m. Emma Holten, en fed essaysamling der udkommer til efteråret, den bliver hot, segmentet her kan godt glæde sig«. Privatfoto Vis mere

Og når I har den af telefonopkaldet fortrængte samtale, der virker som løsningen på alting, dukker andre spørgsmål sikkert op. Jeg bemærker dit indledende ’men’, som om hans forslag annullerer jeres dejlige måneder, jeres hurtige eksklusivitet og jeres gensidige (antager jeg) glade-for-hinanden-hed. Hvorfor?

Tilsyneladende handler hans sorgløse spørgsmål om sex, mens dit sårede spørgsmål handler om kærlighed, og hvor vidunderligt symbiotiske de to ting end kan være, når man er forelsket, tror jeg, du skal øve dig i en bevidsthed om forskellene.

Jeg forstår usikkerhed, spirende jalousi, al slags paf sørgmodighed, jeg har fuld support til stort set alle følelser, men hvis I ønsker jer en lang relation, må I straks i gang med at undersøge for eksempel fantasier, grænser og monogamibehov - lige så åbent og mildt som de lange blå himle er lige nu, mens I går rundt og har det for fedt over hinanden.

Nyd det og kærlig hilsen