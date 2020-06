Wolt har tegnet forsikring for deres bude. Men de skal miste et ben, før den virker

Udbringningsfirmaet Wolt kritiseres for uklare og ufordelagtige forsikringsvilkår for de blå bude, der bringer mad ud i flere danske storbyer.

Danske firmaer har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for alle ansatte, men da budene hos udbringningsfirmaet Wolt er hyret ind som selvstændige ’kurérpartnere’, er de ikke på samme måde som almindelige lønmodtagere dækket ved arbejdsulykker.

Efter megen kritik af denne virksomhedskonstruktion meddelte Wolt i marts, at firmaet ville tegne en ulykkesforsikring for de mange blåklædte bude, der ofte ses cykle gennem landets større byer.

Men forsikringen – der er tegnet hos et belgisk firma – viser sig nu kun at dække, såfremt buddet mister et ben, mister synet eller bliver ramt af lammelse.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ekstraordinær ringe dækning

En undersøgelse foretaget af 3F’s juridiske afdeling og en række uafhængige forsikringsrådgivere viser, at der er tale om en forsikring på »så aparte og ufordelagtige vilkår, at det ikke er teknisk muligt som privatperson at købe en ulykkesforsikring hos et dansk forsikringsselskab, der kommer i nærheden af at have samme ringe dækning«. Det siger advokat Bjørn Elling til fagbladet.

Flere andre forsikringsrådgivere, herunder brancheforeningen Forsikring & Pension, bakker op om kritikken. Ifølge Fagbladet 3F er forsikringens vilkår tillige er så uklare, at det som ’kurérpartner’ er svært at finde ud af, hvordan og hvornår man har krav på erstatning i tilfælde af en ulykke i arbejdstiden.

Som svar på kritikken oplyser Søren Meier Svendesen, direktør for Wolt Danmark, i en mail til fagbladet, at udbringningsfirmaet har »indført en gratis ulykkes- og ansvarsforsikring til vores kurerpartnere, og som en platformsvirksomhed er vi fokuserede på, at vores kurerpartnere ønsker at bruge os og er tilfredse med deres forhold«.

Han afviser at svare på andre spørgsmål over for fagbladet, men Wolt er nu indgået i dialog med 3F om en mulig fremtidig overenskomst.