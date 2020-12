Jeg har hørt om par, hvor manden har et værelse, som kun han har adgang til

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Hejsa

Jeg har brug for et perspektiv udefra for at vurdere, om jeg har tabt sutten fuldstændig, eller om jeg har fat i noget og skal blive ved med at kæmpe.

De sidste fem og et halvt år år har jeg været i en relation med en mand. De første 3,5 år var vi kærester. Efterfølgende gik vi fra hinanden i en periode (hvor vi begge var sammen med andre). Vi bliver ved med at vende tilbage til hinanden og har de sidste par måneder set hinanden eksklusivt indtil for 1,5 uge siden, hvor det sluttede igen.

Min ekskæreste døjer med depression og har gjort det, lige så længe jeg har kendt ham. I hans optik (underbygget af udtalelser fra hans psykolog) har han et uforløst potentiale, som han er nødt til at udforske alene, og derfor kan han ikke være sammen med mig lige nu, dog elsker han mig meget højt.

Så hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle stå i vejen for hans selvrealisering – jeg ønsker jo bare at være der for ham Ugens spørgsmål

Vi har p.t. ingen kontakt. Jeg er ikke i tvivl om, at det er ham, jeg gerne vil giftes og have børn med. Jeg bliver helt angst ved tanken om, at han ikke skal være i mit liv.

Så hvad skal jeg gøre?

Jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle stå i vejen for hans selvrealisering – jeg ønsker jo bare at være der for ham. Skal jeg lade ham være i fred og komme videre? Og hvordan fanden gør jeg lige det?

Eller skal jeg tage kontakt til ham og sige, at jeg tror, det er en kæmpe fejl det hele? Han gav selv udtryk for, at han var ekstremt meget i tvivl.

HJÆLP!

Hilsen hende, der har ondt i sit lille hjerte

Lyt og vind! Ibyens brevkasse som podcast Alle fire adventssøndage kan du høre Ibyens brevkasse som podcast. Sammen med specielle paneler svarer Felix Thorsen Katzenelson på spørgsmål, og de handler ikke kun om jul. Find den, hvor du hører podcasts, under ’Ibyens kærlighedsbrevkasse’. I andet afsnit er skuespiller Jesper Ole Feit Andersen og radiovært Line Kirsten Nikolajsen gæster. Du kan også vinde præmier! 2020 har været et hårdt år for romantikken, derfor samler Ibyens brevkasse alt det dårlige og efterlader det i året, der snart er slut. Send et dårligt kærlighedsminde, eller fortæl om en dårlig gave, som en kæreste eller flirt engang har givet, send det som lydfil til hjerte@pol.dk. Så kan det være, vi spiller din optagelse, og så er du med i konkurrencen om blandt andet lækre høretelefoner sponsoreret af Jabra til en værdi af 1.899 kroner. Vis mere

Gæsteredaktør Hængemulen:

Kære hende

Stå ved, at det er ham, du helst vil tilbringe dit liv sammen med. Sørg for, at han ved, hvordan du har det, og hold ikke en så smuk erkendelse tilbage. Du skriver, at han elsker dig højt, og det tror jeg bestemt ikke, han vil stoppe med, hvis du ærligt siger, hvordan du har det.

Du fortjener lige så meget kærlighed fra ham som den, du er parat til at give Ugens gæsterådgiver ’Hængemulen’

Men når din ekskæreste har sagt, at han ikke kan være sammen med dig lige nu, så synes jeg også, at du skal respektere det. Det virker, som om han prøver på at få det bedre med sig selv, og hvis han har haft en depression i alle de år, I har været sammen, så ville jeg lytte til ham og give ham den plads, han har brug for i øjeblikket.

Om han bliver klar til at være i et forhold med dig igen, det kan jeg ikke vide, men jeg tror ikke, det er noget, han kan presses til. Det skal komme fra ham selv, og hvis det nogensinde skal blive et harmonisk og balanceret forhold, så skal han selv nå derhen, hvor han kan mærke, at han virkelig gerne vil det. Hvis du så på et tidspunkt ikke gider vente længere, må du tage den derfra og forsøge at komme videre.

Du fortjener lige så meget kærlighed fra ham som den, du er parat til at give.