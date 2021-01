»I sidste øjeblik«: 55 år gammel sommertradition i København reddet

Til sommer vil der - hvis corona tillader det - igen være liv, marionetdukker og gratis teateroplevelser i Kongens Have.

I en af havens pavilloner opsætter Marionet Teatret nemlig forestillingerne ’Fyrtårnet’ og ’Pinocchio’ for Københavns yngste publikum og deres forældre.

Det meddeler teatret i en pressemeddelelse.

Siden 1966 har Marionet Teatret lavet dukketeater for københavnere og byens sommergæster med støtte fra Københavns Kommune. Men i år har det ikke været en selvfølge, at det lille teater kom til at spille.

Da kultur- og fritidsudvalget i Københavns Kommune sidste juni lavede en ny teateraftale, blev støtten til en række små storbyteatre beskåret.

Marionet Teatret i Kongens Have har hver sommer i omegnen af 21.000 gæster. Foto: Peter Hove Olesen

En af dem, der mistede støtte, var Marionet Teatret. Teateret måtte derfor finde private sponsorer for at kunne videreføre sommertraditionen i Kongens Have. Og det er nu lykkes.

Reddet på målstregen

»Wilhelm Hansen Fonden og Sportgoodsfonden er lykkeligvis trådt til i sidste øjeblik og har reddet sommerunderholdningen i 2021 for de kulturhungrende københavnere«, skriver Marionet Teatret i pressemeddelelsen.

Fra slutningen af maj kan publikum derfor igen finde sig til rette på teatrets grønne bænke og opleve en genopsætning af forestillingen ’Fyrtårnet’.

Stykket skulle have haft premiere sidste sommer.

Her måtte teateret på grund af coronasituationen aflyse sine forestillinger, da Kongens Have var en af de advarselszoner, Københavns Politi etablerede sidste forår, da solstråler og højere temperaturer fik folk til at stimle sammen på offentlige områder.

Fra teatrets side frygtede man, at man ikke kunne afvikle forestillingerne på en ansvarlig måde, selv om det ville foregå under åben himmel.

Men det håber Marionet Teatret, at man kan i år. Udover ’Fyrtårnet’ vil teatret til sommer vise forestillingen ’Pinocchio’, hvor scenografen Maja Ravn får debut som instruktør.