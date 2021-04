I aften er der finale i ’X Factor’. Og den professionelle piercer kan næsten ikke vente

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Fredag

Mine drenge, Dirk og Vester, vækker mig og tigger om at få omelet med ristet brød. Det er favoritmorgenmaden herhjemme. Efter de er afleveret, går jeg hjem, går i bad og drikker kaffe. Jeg er virkelig dårlig til at vælge og skifter skjorte tre-fire gange, inden jeg bestemmer mig og cykler på arbejde. Her skal jeg som altid lave en masse piercinger. Om aftenen fejrer vi min svigerfars fødselsdag. Vi bor i opgang med min kones tre brødre, så hele familien mødes til pizza i gården. Efter børnene er puttet, er der ’X Factor’-finale. For sagomel da! Det har jeg glædet mig til. Jeg hepper i sofaen på Solveig, mens min kone falder i søvn, før vinderen er udpeget.

Blå bog Jonas Hausted Peitersen Piercer og ’styrmand’hos The Old Barber Shop i Skindergade, 32 år. Fodboldfan. Bor på Vesterbro med sin kone, Josefine, og sønnerne Dirk på 5 år og Vester på 2 år.

Lørdag

Det er kampdag for mit yndlingsfodboldhold, Liverpool, og jeg trækker i en af mine 50 holdtrøjer. På arbejde tvangsindlægger jeg kollegaer og kunder til at høre utallige udgaver af ’You’ll Never Walk Alone’, før jeg sniger mig til at se kampen på telefonen.

Jeg elsker at læse godnathistorie

Hjemme hælder jeg noget halvkold mad i æsken, inden børnene skal puttes. Jeg elsker at læse godnathistorie, og det kan godt blive lidt af en helaftensforestilling. Bagefter synger vi de børnesange, jeg tror, jeg kan, selv om Dirk ofte fortæller mig det modsatte.

Søndag

Jeg har fri og skal lave noget krea med mine unger. I sidste uge fik min søn stenmaling af påskeharen. Siden har han samlet seje sten, vi kan dekorere. Det er en del af at have et barn i udflytterbørnehave: Man får hele skoven med hjem. Senere er der derby (Brøndby mod FCK). Det skal jeg som kæmpe FCK-fan selvfølgelig se. Om aftenen hygger jeg mig med madlavning. Det bliver formentlig noget rigtig god pasta, for jeg er en sucker for det italienske køkken.