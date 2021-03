På søndag overtager hun ikonisk program på DR. Og hun er meganervøs

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Fredag

Jeg starter dagen med at besøge ’Go’ Morgen’ P3 for at snakke om chikane af kvinder på internettet. Fra klokken 9 til 12 sender min kollega Adnan Al-Adhami og jeg ’Tabu’ på P3. Her er emnet det samme. Efter arbejde drikker jeg et kæmpestort glas vin med min kæreste derhjemme. Og så skal vi se ’X Factor’ med de venner, vi har i vores boble. Det er blevet en fredagstradition her under den anden lockdown.

Blå bog Line Kirsten Nikolajsen 29 år, radiovært på P3. Overtager fra søndag også værtsrollen på podcasten og radioprogrammet ’Tværs’. ’Tværs’ blev sendt første gang i 1972 med socialrådgiver og forfatter Tine Bryld som vært. Er desuden vært på P3-programmet ’Tabu’, hvor hun sammen med medvært Adnan Al-Adhami går i dybden med et tabubelagt emne. Kandidat i film- og medievidenskab fra Københavns Universitet. Bor i Nordvest med sin kæreste.

Lørdag

Det bliver en langsom morgen, hvor jeg sover længe og nyder at have fri. Senere går min kæreste og jeg en tur i Utterslev Mose. Jeg har boet i København i syv år, men jeg har først lige opdaget, at mosen ligger tæt på vores lejlighed. Hjemme igen bliver jeg et øjeblik trist over, at vi ikke skal i teatret. Det gør jeg hver lørdag, for scenekunst er min store interesse. I dag ser jeg i stedet noget godt onlineteater, måske Elisa Kragerups opsætning af ’Romeo og Julie’ på Det Kongelige Teater. Det gode ved at se med hjemmefra er, at man kan spise sour cream and onion-chips imens.

Søndag

Jeg vågner og er meganervøs, fordi det første ’Tværs’-program med mig som vært har premiere. Derfor holder jeg mig langt væk fra reaktionerne på sociale medier. I stedet går jeg i haven og kigger til vores højbede. Det lyder som en kæmpe kliché, men under corona er jeg blevet så glad for at plante. Hvis vejret er godt, skal jeg også sidde i solen og læse. Lige nu genlæser jeg Thomas Korsgaards debutroman ’Hvis der skulle komme et menneske forbi’. Mandag har min kæreste fødselsdag, så resten af dagen går med at forberede den. Der skal bages boller og kager. Om aftenen flader vi ud med burgere fra Tommi’s Burger Joint.