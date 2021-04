Jeg tror desværre, han skal smides ud af dit liv

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære Brevkasse

Jeg har været forelsket i en tidligere flirt i over et års tid. Mine veninder fatter minus, for han har behandlet mig ret utjekket. Alligevel er det, som om jeg får et sug i maven, hver gang jeg tænker på hans ordinære navn. Vi har ingen kontakt i dag, og så alligevel.

Skal jeg slette ham på SoMe? Eller bare lade ham være? Ugens spørger

Han er begyndt at følge mig på Instagram, og mig og min sølvpapirshat kan ikke lade være med at fabulere over, om det betyder noget. Gør det det? Han svarer også nogle gange på mine stories. Jeg har mest af alt lyst til at slide ind i hans DM med beskeden: Er der noget, du vil, makker?

Men det er måske lidt revolveragtigt. Sandheden er bare, at jeg vil ham så gerne, men faktisk har brugt latterlig lang tid på at komme over ham.

Skal jeg slette ham på SoMe? Eller bare lade ham være?

Kh. heartbreak i det 21. århundrede

Gæsteredaktør Rasmus Damsholt:

Kære 21st Century heartbreak

Vi lever jo alle i det 21 århundrede, så jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke kunne sætte mig i BÅDE dit og hans sted. Men det lyder, som om du ikke kun er interesseret i ild og sleske smileyer i din DM. Og hvis han virkelig skulle være interesseret i mere end det, tror jeg, at han havde anstrengt sig lidt mere.

Som Mykki Blanco prædiker i den nye sang ’Free Ride’, skal din modpart ikke forvente en gratis omgang, men forstå, at man skal gøre sig umage med kærlighed.

Jeg tror desværre, at dit gamle crush er up to no good, og du skal ignorere eller fjerne ham fra dine sociale medier. Jeg kan mærke, at der ofte er en sammenhæng med, at jeg bliver i dårlig humør, hvis jeg har brugt for meget tid på Instagram. Det skyldes nok, at jeg bliver eksponeret for tidligere arbejdsrelationers blomstrende succes, ekskæresters nye kærester og lignende dårligdomme.

Men (gen)send ham dit telefonnummer, og sig, at du altid er klar på en snak, hvis han har lyst. Så giver du ham muligheden for at overraske Rasmus Damsholt

Jeg ønsker dem kun alt det bedste. Det gør jeg altså. Virkelig! Men derfor kan det stadig være hårdt, at blive overeksponeret for det. Så det er helt OK at give crusheten pause på ubestemt tid.

Men (gen)send ham dit telefonnummer, og sig, at du altid er klar på en snak, hvis han har lyst. Så giver du ham muligheden for at overraske, for hvis man ikke engang kan tage sig sammen til et opkald …

Hvis han rent faktisk ringer til dig, skal jeg altså have en bryllupsinvitation.

Kh. Rasmus (ild-emoji)

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære 21st Century heartbreak

Din ordinært navngivne eksflamme lyder sgu lidt lunken. Jeg synes, du skal udskyde den genåbning på ubestemt tid. Selv om jeg ikke kender ham, er jeg faktisk lige ved at sige, at det er skruebrækkeri, hvis du skriver til ham. Du ødelægger potentielt alt det fælles arbejde, vi har gjort for at ikke overfortolke tidligere partneres miksede signaler.

Når man møder nye mennesker, eller begynder at flirte med nogen, man ikke har flirtet med før, må der gerne være (moderat) mystik indblandet. En pirrende leg. Men så snart man har spist hinandens egnsretter, er der ikke plads til at være halvkælen på den måde, du og han lægger op til. Så skylder man hinanden en direkte facon, og derfor kan jeg egentlig godt lide dit forslag om at stikke pistolen op i hans socialmedieansigt: Vil du snave eller være venner?

Lidt færre fortidens ånd, der rasler med kæderne i indbakken, og lidt flere reelle henvendelser, tak Felix Thorsen Katzenelson

Ellers er det nemlig mest dine egne tegn, du skal fortolke. Drømmer du selv om at gå tilbage til et stykke hvidt brød? Synes du, han er tomme kalorier, en snack, der er besøget værd, eller var han en servering, du ikke blev helt færdig med? For åh, hvor vi altså skylder hinanden lidt mere sandhed i det her 21. århundrede. Lidt færre fortidens ånd, der rasler med kæderne i indbakken, og lidt flere reelle henvendelser, tak.

Du siger, du har brugt latterlig lang tid, så vær ikke latterlig at bruge mere. Jeg siger: Ud med ham, og luk skodderne, du gider ikke smittes (og endda så tæt på målstregen!).