Snart åbner Københavns største madmarkeder. Og det er med Lola og tidligere Relæ-folk på menuen

Før coronapandemien havde du måske aldrig sagt ja til at spise udenfor på en dag med 8 grader, kraftig vind og støvregn.

Men fire måneder inde i anden nedlukning er vi nået dertil, hvor selv mad på en paptallerken i regnvejr lyder tillokkende, så længe måltidet kan spises på det sted, det er købt.

Det er der mulighed for, når Københavns madmarkeder genåbner.

For nylig slog et nyt madmarked, Street Food Docken, dørene op i Nordhavn, og senere på foråret planlægger Toldboden Seaside, et nyt streetfoodstop ved Tolboden, at åbne.

Fra 21. april kan du besøge to af byens største madmarkeder, Reffen og Broens Gadekøkken, og de åbner begge med en nye navne blandt madboderne.

Foto: Emma Sejersen Reffen.

Reffen. Foto: Emma Sejersen

Hos Reffen på Refshaleøen er der siden sidste sæson kommet 11 madboder foruden to barer og tre kaffebarer, go dermed er Reffen nu Nordens største madmarked.

Blandt de nytilkomne er Holy Krapow, der udelukkende serverer den thailandske ret pad krapow (ris med stærkt krydret kød og et spejlæg). I december fik Holy Krapows restaurant på Vesterbro besøg af Ibyens anmelder Birgitte Kjær, der kvitterede med 5 store hjerter og ordene: »Jeg kunne spise pad krapow morgen, middag og aften«.

Blandt de øvrige nye navne på Reffen er The Goulash Kings (ungarsk), Yalla Yalla (mellemøstlig), Paella (spansk), Sweet Cheasy Dreams, Street Porchetta (italiensk), Homeburger, Tacos Pastor (mexikansk) og Indian Bites (indisk).

Nye navne hos Broens

Også hos Broens Gadekøkken er der kommet nye kokke til containerkøkkenerne.

Her kan du fra 21. april blandt andre møde folkene fra restauranten Lola på Christianshavn, der åbner på madmarkedet med grønt og økologisk mad.

Derudover vil den tidligere restaurantmanager på toprestauranten Relæ, Luca Donnineli, også til tider være at finde i madmarkedet ved Inderhavnsbroen.

Foto: Jacob Ehrbahn Broens Gadekøkken.

Broens Gadekøkken. Foto: Jacob Ehrbahn

Han står bag standen Strutto, hvor du kan købe italienske fladbrød, såkaldte crescia, med fyld. Brødene kommer – ligesom Luca Donninelli – fra den italienske region Marche og bages med parmesanost og svinefedt.

Andre nye navne hos Broens Gadekøkken tæller Aamann Street, Pasta La Pasta og The Organic Boho.

Få overblik over alle Københavns madmarkeder her.