Tips til din weekend: En ny isbar, kunst og et testcenter med særligt cocktail-tilbud

Test! Der mangler testmuligheder i området omkring Indre Bys mange restauranter, mener restauratør Bjarke Reventlow, der sammen med testvirksomheden Pro Medical i dag åbner et nyt testcenter i Grønnegade. Testcentret har samtidig lavet aftaler med en række københavnske restauranter om, at et coronapas fra Pro Medical udløser en gratis drink for spisende gæster på restauranterne. Selve testen koster 195 kroner, og ifølge Pro Medical er det kun sundhedsfagligt ansatte, der poder. De lover, at man får sit coronapas på under 20 minutter.

Indtil videre medvirker 21 restauranter i tilbuddet: Maison, PS Bar & Grill i Pilestræde, Bistro Central, Victor, Fiat, The Market Italian, The Market Asian, Ravage, Salon, Huks Fluks, Bøf & Ost, Zeleste, Nyhavns Færgekro, Pluto, Retour Steak, Yaffa, Cocks & Cows, Luca, Basso, Keyser Social og Klokken og Kød. Udover Pro Medical kan man i Indre By få foretaget en coronatest i det private QuickTestCenter, der holder til på Store Regnegade. Her koster en test 495 kroner.

Se! Solen ser ud til at skinne hele weekenden, men det skal ikke holde dig tilbage fra et besøg på byens genåbnede museer. I denne guide har vi samlet alle de vigtigste udstillinger, der åbner netop nu: Fra store oppustelige sneakers og sportskunst hos Copenhagen Contemporary til et rum fuld af lyserødt sand hos Nikolaj Kunsthal.

Trænger du til et tur ud af byen, anbefaler vores kunstanmeldere at slå vejen forbi to af Louisianas spritnye udstillinger. »Man er lavet af stål, hvis Jafas popkunst ikke sætter sine kroge fast langt ind i sjælen. Tag forbi Louisiana, ung som gammel«, skriver Mathias Kryger om Arthur Jafas udstilling, der får fem hjerter, mens Peter Michael Hornung kaster fem hjerter efter Louisianas Troels Wörse-udstilling.