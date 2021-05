Hvad skal kunstkvinden lave denne weekend? Få hendes tips

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Fredag

Jeg forbereder katalog til vores kommende udstilling med Ursula Reuter Christiansen og Janaina Tschäpe. Bagefter mødes jeg med venner på Baka d’Busk, spiser og drikker vin.

Blå bog Anna Weile Kjær Kunsthistoriker og udstillingsinspektør på Den Frie Udstillingsbygning, 32 år. Bor på Nørrebro.

Lørdag

Min veninde fra Berlin overnatter hos mig for tiden. Vi har et lille morgenritual, hvor vi går tur med hendes whippethund, spiser en bolle med ost og drikker kaffe på Assistens. Herfra skal vi til en udstillingsåbning på Cucina. Det føles, som om helligdagene kræver noget særligt, så resten af weekenden holder jeg sommerhus hjemme fra lejligheden med min kæreste. Man kan jo altid stjæle konceptet, selv om man ikke har et. Det indebærer god mad, uldtæpper, åbne vinduer, 90’er-agtigt mange stearinlys og film på projektor.

Søndag

Sommerhusweekenden fortsætter med termokande og udflugt til Rudolph Tegners Museum. På vej tilbage kører vi sydpå til KØS i Køge, hvor de i øjeblikket viser ’Monstersuppe’. Her har jeg kurateret to værker af kunstnerne Aia Sofia Coverley Turan og min bror, Esben Weile Kjær.

Mandag

Jeg sover længe, drikker kaffe og læser avis i sengen. Er vejret til det, tager vi til Humlebæk og bader. Forhåbentlig kan man bagefter varme sig lidt i solen med meget tøj og en bog. Lige nu læser jeg ’Menneskeløget Kzradock, den vårfriske Methusalem’ af Louis Levy. Det er noget af det mest juicy og overraskende, jeg længe har læst, på trods af at den er fra 1910. Bagefter når vi en tur på Louisiana. Her glæder jeg mig især til at se den amerikanske kunstner Arthur Jafas udstilling.