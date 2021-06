Vil du se EM på storskærm i København? Så skal du være hurtig

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

BOOK! Om du er til fodbold eller ej, slipper du ikke for boldsnak i den kommende tid: Fra på fredag 11. juni til søndag 11. juli er Danmark nemlig et af 11 værtslande for EM i fodbold 2021, hvis det skulle være gået din næse forbi. Det betyder blandt andet, at København skal være vært for fire fodboldkampe, hvoraf den første spilles lørdag, hvor Danmark møder Finland. Billetter til kampene er solgt for længst, men hvis du kunne tænke dig at se en af kampene sammen med hundredvise af andre på de storskærme, der er sat op ved Ofelia Beach og Øksnehallen, er det tirsdag 8. juni, du skal være hurtig. Klokken 10 sparkes der nemlig gang i billetbookingen, og der er et begrænset antal på grund af corona. Billetterne til gruppekampene bliver frigivet i første omgang. Når gruppekampene er færdigspillede, åbnes der for booking af de sidste kampe. Billetterne er gratis, og du kan maks. reservere 4 styk per person. Læs mere her.

Er du ikke hurtig nok til at score dig en billet, er der sikkert mulighed for at se med på mange af byens barer og sportscafeer - om end deres skærme er lidt mindre. Under hele EM vil Ofelia Beach i øvrigt blive forvandlet til en EURO 2020 Football Village, hvor du hver dag vil kunne deltage i aktiviteter som yoga, kulturevents og koncerter. Gå på opdagelse i det fulde program her. Hvis som beboer i Indre By eller omkring Parken allerede nu får koldsved ved udsigten til flere ugers fodboldlarm, har arrangørerne bag EURO2020 samlet nyttig ’beboerinformation’ her.

SE! Performancekunst og Tårnby. Det lyder som et umage par, tænker du måske. Men i Tårnbyparkens grønne bakker, fodboldbaner og forsamlingshuse kan du fra 8.-12. juni opleve lokal og international performancekunst fra blandt andet Kroatien, Bulgarien og Ungarn til Tårnby Park Performance Festival. Festivalen slutter med arrangementet ’Art in Amager’, hvor lokale kunstnere og dig, der bare er interesseret i kunst, kan snakke om fremtidens kunst. Festivalen finder sted på Tårnbypark Allé 22. Læs mere om eventet her.

HØR! Med et line-up af anerkendte danske forfattere trodser Københavns Kommune festivaltørken og inviterer til Christianshavns Bogfestival forskellige steder på Christianshavn og omegn. På åbningsdagen 10. juni kan du høre Josefine Klougart snakke om sin nye roman på Copenhagen Contemporary eller Kirsten Thorup i samtale om sin bog ’Indtil vanvid, indtil døden’. Senere kan du også opleve Asta Olivia Nordenhof og Glenn Bech fortælle om deres seneste anmelderroste romaner. Festivalen er fra 10. til 20. juni. Læs mere om programmet her.