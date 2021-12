Fakta

Restriktioner for restaurationsbranchen

Åbningstider og udskænkning: Der skal være lukket mellem kl. 23.00 og 5.00. Der er forbud mod salg og udskænkning af alkohol efter kl 22.00.

Mundbund: Personale med kundekontakt skal bære mundbind, uanset om de har et coronapas.

Arealkrav: For indendørs serveringssteder gælder der et arealkrav på 2 m2 per siddende gæst og 4 m2 for stående gæster. Derudover er der krav om opsætte skilte, som viser, hvor mange gæster der er tilladt på serveringsstedet.

Kilde: coronasmitte.dk

