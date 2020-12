Ibyen tipper: Nu lukker alt ned igen. Her er 3 ting, du kan bruge ugen på

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i din indbakke ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Spis!Du kan nå det endnu: Tirsdag er sidste chance for at spise ude lige foreløbigt. Så hvem skal få æren af at servere dig dit sidste nadver? Få overblikket over 12 steder, der for bare ganske nyligt er åbnet i København - og som derfor har fortjent en ekstra håndsrækning, læs vores madskribents guide til 8 ting, du skal spise og drikke i december, og snup et stykke smørrebrød på en af de her 10 restauranter, der er blandt byens bedste til højt belagt.

Foto: PR/Chris Tonnesen

Efter middagen skal du selvfølgelig finde dit stjernetegn i Ibyens store gløgghoroskop – og apropos jul, minder vi dig her om vores tips til, hvordan du alligevel får en god julefrokost, selv om corona har aflyst dine udeplaner. Husk mundbind, håndsprit og afstand.

Oplev!Næsten alt lukker ned på onsdag, men så er det heldigt, at flere og flere kulturaktører er begyndt at gå digitalt: Som noget helt nyt har Tivoli og Gyldendal slået sig sammen, og i løbet af december inviterer de til otte gange to talkshows med bogaktuelle navne. Oprindeligt skulle de have fundet sted i Glassalen, men det har fra starten været planen, at alle forfattertalks kan streames hjemmefra – og det holder de fast i, også selv om der nu ikke er publikum i salen.

Redaktør på Gyldendal og tidligere tv-vært Mikkel Fønsskov styrer slagets gang, når Søren Pind og Brødrene Price i morgen er på programmet,der resten af måneden tæller navne som Hella Joof, Hanne Vibeke Holst, Lisbeth Zornig og Bille August. Læs mere her.

Hør! »Jeg kigger på mig selv for fem år siden og tænker: Holy shit, den var gal. Ham der er da helt væk, mand«. Sådan lød det i Politikens interview med Casper Christensen, da han i efteråret var aktuel med den nye biografi ’Casper’.

Foto: Gregers Tycho/RITZAU Martin Kongstad, der i oktober udgav biografien 'Casper' om Casper Christensen, er foruden sit forfattervirke kendt som madanmelder og vært på blandt andet podcasten 'Bearnaise er dyrenes konge' (Heartbeats og tidligere Radio24Syv).

Bogen er skrevet af forfatter Martin Kongstad, der gennem tre år har fulgt komikeren lægge et liv med stoffer og penge fuldstændig bag sig – og den proces kan du nu få indblik i, når han i samtale med journalist og forfatter Rune Skyum-Nielsen gæster Københavns Hovedbiblioteks facebookside i et et gratis livestream på onsdag. Find begivenheden her.

God uge, og husk håndspritten!