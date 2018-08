Uønsket stof fra træbeskyttelse er endt i grundvand En ny kilde til forurening af drikkevand er dukket op: et træbeskyttelsesmiddel, som er blevet anvendt i ukendt omfang.

Sprøjtemidler og forurening fra industrien er ikke længere det eneste, der kan lukke vandboringer i Danmark.

Stoffet DMS, som i foråret fik forsyningsselskabet Hofor til at lukke et vandværk i Hvidovre og tage tre ud af fem vandboringer på et værk i Dragør ud af drift, viser sig ikke alene at kunne stamme fra sprøjtemidler, men også fra træbeskyttelse.

Hofor er i gang med at gennemgå vandværker og kildepladser med vandboringer og oplyser, at resultaterne »tyder på en relativt omfattende forurening, i forhold til hvad vi ellers har set hos os«.

Stoffet er dukket op på otte ud af fjorten vandværker. DMS er et nedbrydningsprodukt fra to stoffer, som har været anvendt som sprøjtemidler i frugt- og bæravl, indtil de blev forbudt i henholdsvis 1983 og 2007. Men de er også blevet brugt i træbeskyttelsesmidler mod skimmelsvamp.

Anne Scherfig Kruse, afdelingschef i Hofor, forklarer, at der er europæiske undersøgelser af stoffet, som viser, at regn kan udvaske det af træhuse og plankeværker.

»Det passer bedre med, hvor vi finder det. Vi kunne ikke få ligningen til at gå op, i forhold til hvor vi fandt det, og hvor vi vidste, at der havde har været frugt- og bæravl. Vi kan se, at mange af de steder, hvor der er fund, er under bebyggelse, og at der er mange træhuse«, siger hun.

Det kan være under sommerhusområder og kolonihaver.

»Men om det er hele forklaringen, ved vi ikke. Der er også fund andre steder, hvor der ikke er mange træhuse i nærheden«, siger Anne Scherfig Kruse.

Myndighederne har ikke noget overblik over, hvor meget den type træbeskyttelse har været anvendt. Det er kun fem år siden, at der blev indført regler om kontrol med denne type træbeskyttelsesmidler.

Tidligere har træbeskyttelse mod skimmelsvamp og mange andre biocider ikke skullet godkendes, oplyser Mette Hyldebrandt-Larsen, som er kontorchef i Miljøstyrelsen Pesticider & Biocider.

»Biociderne kaldes også hverdagsgifte. Det er produkter som træbeskyttelsesmidler, rottegift, insektgift, desinfektionsmidler og konserveringsmidler. Produkter, der ikke har til formål at beskytte planter, men at beskytte noget andet«, forklarer hun.

Landene har ti år til at nå igennem alle produkter på området.

Miljøstyrelsen er færdig med at gennemgå træbeskyttelsesmidlerne og er derfor sikker på, at der i dag ikke er godkendt midler på det danske marked, som kan føre til udvaskning af DMS.

Stoffet kan dog forekomme som konserveringsmiddel i maling i blandinger med andre konserveringsmidler. Det område har styrelsen endnu ikke gennemgået.

Alle boringer vil blive tjekket

Hofor har brugt omkring en halv million kroner på at analysere for DMS i de seneste måneder. Arbejdet er stadig i gang, oplyser Anne Scherfig Kruse.

»Det drikkevand, vi leverer, overholder naturligvis kvalitetskravene, men da vi har fundet DMS i en del af vores indvindingsboringer, er vi i gang med at se på, hvordan styrer vi vores boringer. Det er et kæmpe arbejde, samtidig med at vi prøver at grave os ned i, hvor vi finder stoffet«, siger Anne Scherfig Kruse.

Hofor besluttede at undersøge sine boringer for DMS, fordi det var blevet fundet hos Trefor, som leverer vand i det østjyske Trekantområde og på Vestfyn. Trefor har fundet DMS i ni af sine firs boringer.

Miljøstyrelsen har reageret på fundene ved per 1. juli i år at gøre DMS til en del af den obligatoriske boringskontrol for drikkevandsboringer.