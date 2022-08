Danmark og Holland skiller sig ud i opsigtsvækkende regnestykke over cyklismens klimaeffekt

To lande er dydsmønstre, når det kommer til at have mange cykler og træde godt til i pedalerne: Danmark og Holland. Men hvor meget vil det gavne klimaet, hvis andre lande fulgte vores eksempel? Et internationalt forskerhold med dansk deltagelse har regnet på det.