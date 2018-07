Katrine fik afslag: »Lige nu er jeg ret opgivende«

30-årige Katrine Troelsen er både skuffet og ærgerlig.

»Jeg har faktisk søgt strategisk. Efter studier, hvor man ikke kan blive sparet væk. Alligevel er jeg ikke kommet ind«.

Katrine Troelsen er en af de godt 20.000, som i år har søgt en studieplads, men ikke er blevet optaget.

»Afslag på studieplads, stod der. Man får ikke nogen forklaring, selv om jeg opfyldte alle de pointgivende krav, der var på kvote 2«.

Og selv om antallet af afviste i år er lavere end de foregående år så ligger det stadig i den absolut høje ende.

»Jeg syntes, at jeg havde gjort, som politikerne siger, og var gået efter studier med høj jobsikkerhed, så jeg kan forsøge mig selv«, siger Katrine Troelsen lidt opgivende.

Hun havde søgt på HA med psykologi på Handelshøjskolen, psykologi på Københavns Universitet og som tredjeprioritet - ud af interesse - film- og medievidenskab samme sted. Alt sammen på kvote 2. Hun havde også søgt standbyplads, hvor det er muligt.

Seks år med korte ansættelser

Katrine Troelsen har da også allerede en uddannelse. For seks år siden blev hun uddannet journalist, og hun fik også arbejde kun tre måneder efter, hun var færdig med studiet.

Men det var tidsbegrænset, og det har jobbene været siden. Vikariater og projektansættelser - de korteste helt ned på to måneder.

»Men på så kort tid når du ikke meget mere end at komme ind i arbejdsgangene, så skal du ud igen«.

En enkelt gang lykkedes det hende at arbejde sig op fra et vikariat til en projektansættelse og til en fastansættelsen, men kort efter lukkede magasinet helt.

I øjeblikket arbejder hun deltid i en butik og er på supplerende dagpenge, og for hver vagt hun tager i butikken, udskyder hun dagen, hvor dagpengene slipper op. I øjeblikket ser det ud til at ske til december.

Fordi det i maj var seks år siden, bliver Katrine Troelsen ikke ramt af den forholdsvis nye regel om, at man kun må tage en uddannelse, og derfor søgte hun ind på kvote 2, fordi hendes karaktergennemsnit i gymnasiet ikke ligger i den højeste ende.

Ingen plan B

Hvad hun skal gøre nu, ved hun ikke.

»Lige nu er jeg ret opgivende. Jeg har ikke en eller anden genial plan«, som hun siger.

Hun har været inde og tjekke listen over uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Men med ejerbolig i København, finder hun det helt urealistisk, at hun skal rykke langt væk for at studere.

»Og nogle af de ting, man kan læse, ser ikke ud til at være noget, som fører til, at man får job. Jeg har sat faneblade på et par studier på Københavns Universitet, som jeg kan undersøge. Men det virker lidt desperat og lidt useriøst bare at vælge noget, og hvorfor ville de have mig på for eksempel italiensk, og hvad ville jeg dog kunne bruge det til?«.