Folk brokker sig: Netflix tester reklamer mellem serier Trods altid at have brystet sig af at være reklamefri, forsøger Netflix sig nu med at reklamere for egne udsendelser mellem afsnit.

Den amerikanske streamingtjeneste Netflix har altid levet højt på, at hos dem var man - næsten - hersker i eget hus. Man dikterer selv, hvilken serie man vil sluge næste gang, eller hvilken film man denne gang skal se med tømmermænd. Og altid uden reklamer.

Indtil nu.

For flere Netflix-brugere har de seneste døgn med tydelig harme bag bogstaverne oplevet, at når de var færdige med et afsnit af en serie, kom der en reklame frem på skærmen for noget af Netflix' egenproducerede indhold. Det skriver britiske The Guardian.

Udrulningen foregår på forsøgsbasis, så det er tilfældigt udvalgte brugere, der kan opleve, at sidste joke i 'Venner' bliver fulgt af en reklame for for eksempel 'Better Call Saul'. Netflix bekræfter over for Politiken, at danske brugere også kan opleve reklamerne.

Og selv om det altså ikke er garanteret, at forsøget bliver permanent rullet ud, falder ændringen ikke i god jord hos nogen af streamingtjenestens brugere.

»Hvis I propper reklamer ned i min hals for den smule tid hver dag, jeg ser en film eller serie, så standser jeg mit abonnement«, skriver en bruger på hjemmesiden Reddit, hvis kommentar indtil videre er blevet stemt op over 56.000 gange.

En anden bruger brokker sig på Twitter over, at hun har oplevet Netflix putte reklamer ind efter hver episode af komedieserien 'Frasier'.

netflix has started putting ads for its shitty standup specials in between episodes of frasier. and probably other shows but ive got frasier on and it feels particularly offensive. keep frasier pure — libby watson (@libbycwatson) August 17, 2018

I en officiel udtalelse siger Netflix, at reklamerne kommer som led i en række eksperimenter med specifikt at målrette anbefalinger til brugerne.

»I dette tilfælde tester vi, om anbefalinger mellem afsnit hjælper brugerne med hurtigere at finde historier, de kan lide. Det er vigtigt at understrege, at man kan springe anbefalingen over når som helst, hvis man ikke er interesseret«, skriver Netflix.