Snart bygger børn 64 meter høje bygninger på Rådhuspladsen: ’Minecraft Earth’ er det bedste bud på en ny ’Pokémon GO’-dille

I løbet af denne måned bliver det måske muligt at prøve en tidlig version af det spil, som mange spår til at blive ’Pokémon GO’s arvtager. ’Minecraft Earth’ lader dig bygge virtuelle bygninger på op til 64 meter, lige hvor du vil.

Forestil dig, at der pludselig står et 64 meter højt skelethoved i beton midt på Rådhuspladsen i København. Eller hvad med et prinsesseslot på Bispetorvet i Aarhus.

Ved hjælp af din mobil og det populære og legolignende spil ’Minecraft’ kan alle snart bygge enorme digitale bygninger og skulpturer i den virkelige verden.

Det skriver flere udenlandske medier forud for denne måneds tidlige adgang til det nye mobilspil ’Minecraft Earth’.

Startede som velgørenhedsprojekt

Tilbage i 2012 lavede den svenske spilvirksomhed Mojang et velgørenhedsarrangement, hvor de lod børn og unge fra tredjeverdenslande designe nye bydele til deres lokalområder i computerspillet ’Minecraft’.

I et samarbejde med FN kunne de forskellige modeller modtage stemmer, og nogle af dem endte så med at blive virkelige byggeprojekter, der skulle revitalisere forsømte eller farlige steder i de forskellige byer.

Da Microsoft opkøbte Mojang i 2014, fandt man ud af, at Microsoft allerede dengang arbejdede på det projekt, de kalder Hololens, der ved hjælp af augmenteret virkelighed kunne placere computerskabte genstande i den virkelige verden.

»Og så var det, vi tænkte: Hvad nu, hvis alle kunne få lov til at prøve det her?«, siger ’Minecraft’-instruktør Torfi Olafsson til The Guardian.

Det er den tanke, der bliver til virkelighed, når en tidlig version af det nye mobilspil ’Minecraft Earth’ bliver tilgængeligt i en lang række lande.

Konkret kan man bygge, hvad man har lyst til på mindre virtuelle byggeplader hjemme på sit spisebord og så kan man efterfølgende placere dem i fuld størrelse ude i virkeligheden, så alle med spillet installeret kan se, hvad man har bygget gennem deres mobiltelefoner.

Stort YouTube-potentiale

Blandt andet Forbes spår det nye ’Minecraft’-spil en succes på linje med det stadigt ekstremt populære og profitable ’Pokémon GO’, der i tre år har fået børn og voksne ud på gaderne i hobetal. Noget, som få eksperter havde regnet med.

»Mange troede, at det ville blive Niantics eget spil ’Harry Potter: Wizards Unite’, der ville overtage faklen. Det var også et augmented reality-spil og endda lavet af nogle af de samme folk som ’Pokémon GO’, men alligevel har spillet kun affødt minimal kulturel gennemslagskraft«, skriver Forbes.

Her tror man langt mere på potentialet i ’Minecraft Earth’. For det første på grund af det originale ’Minecrafts’ stadig stigende succes med 176 millioner spillere på verdensplan, men også fordi der er et stort YouTube-potentiale i at vise sine kreationer frem, som de tager sig ud, når de bliver placeret i virkeligheden.

Det er endnu uvist, hvordan Microsoft præcist vil tjene penge på spillet, der bliver gratis at downloade.

Man regner med at rulle spillet ud globalt ved årsskiftet.