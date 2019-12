Blixen-direktør skal rydde op på Forfatterskolen

Automatisk oplæsning Beta

I nogle måneder var det et af de varmeste sæder i dansk kulturliv. Så faldt temperaturen lidt, og nu får Forfatterskolen så en ny formand, der skal lede den lille uddannelse ind i en mere tempereret periode.

Efter tre år på posten er Bodil Marie Stavning Thomsens tid som bestyrelsesformand slut ved årets udgang, og nu har Kulturministeriet så sat navn på hendes afløser.

Det bliver den 56-årige Elisabeth Nøjgaard, der til daglig er direktør på Karen Blixen Museet og tidligere har været koncern- og forlagsdirektør på Gyldendal.

Hun skal sidde for bordenden på en skole, der for et år siden blev rystet, da bestyrelsen fyrede den daværende rektor Jeppe Brixvold efter en række skandaler.

Den nye formand er klar til at tage fat, siger hun i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet:

»Forfatterskolen har været igennem en turbulent tid. Med Ursula Andkjær Olsen som rektor er der skabt det bedste grundlag for, at skolen nu skriver sig ind i fremtiden, så den fortsat kan være en katalysator for nye, vigtige forfatterstemmer, sådan som der er en fornem historik for. Det glæder jeg mig til at være med til at udvikle sammen med rektor, den øvrige bestyrelse og dem, det hele handler om, forfatterne«.

Rusmidler og tumult

Forfatterskolen har altid været en anderledes uddannelse, men den blev for alvor kastet ud i kaos, da skolen i efteråret 2018 modtog et brev fra 55 forfattere, der bad bestyrelsen om at sætte gang i en uvildig undersøgelse af rygter om sexchikane på skolen.

Brevet fik bestyrelsen til at tage det endelige opgør med Jeppe Brixvold, der var belastet af en række sager, som var dukket op i løbet af 2018.

Rektoren havde fået en skriftlig advarsel for at have indtaget et ulovligt rusmiddel til en fest på skolen og en mundtlig påtale for ikke at orientere bestyrelsen om, at en lærer havde overfuset en ung kvinde på den svenske forfatterskole under en studietur i 2016.

Læreren var blevet ansat af Jeppe Brixvold, selv om manden i 2010 blev bortvist fra et lærerjob på skolen, fordi han havde udsat en kvindelig elev for et voldsomt verbalt overfald. Ansættelsen skete, uden at bestyrelsen blev inddraget, og da bestyrelsen i foråret 2016 opdagede, at læreren var blevet genansat, reagerede de ifølge redegørelsen kritisk over for rektoren.

Da resultatet af whistleblowerundersøgelsen lå klar i starten af 2019, var der 27 indberetninger, der handlede om Jeppe Brixvold, mens 10 andre personer blev beskyldt for at have optrådt krænkende.

Samlet konkluderede skolens bestyrelse: »Undersøgelsens resultater bidrager til bestyrelsens samlede billede af en kultur på Forfatterskolen, der historisk har set gennem fingre med grænseoverskridende adfærd«.

Formand under pres

Men det var ikke kun skolens rektor, der fik kritik. I Kulturministeriet gjorde den daværende minister Mette Bock (LA) det klart, at hun forventede sig mere af Forfatterskolens bestyrelse fremover.