»Hvordan fanden ser jeg ud i unge menneskers øjne, når jeg kommer gående der med mine flotte 51 år?«

Det gælder om at blive ved med at ligne og virke som noget, der hører til i den moderne verden. At favne moderniteten og ungdommen livet igennem. Og ikke at blive opfattet som et surt gammelt røvhul, mener nyhedsvært og journalist Cecilie Beck.