Efter 120.000 solgte eksemplarer: Leonora Christina Skovs uventede bestseller skal filmatiseres

Næste år til jul kan danskerne opleve forfatteren Leonora Christina Skovs liv som biograffilm.

Filmselskabet Regner Grasten Film har nemlig købt rettighederne til at filmatisere den selvbiografiske bestseller, ’Den, der lever stille’, af den 43-årige forfatter.

Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Det er Regner Grastens datter Puk Grasten, der skal instruere. Hun debuterede i 2016 som instruktør på filmen ’37’ og vandt i 2017 Carl Th. Dreyer-prisen.

Puk Grasten fremhæver i pressemeddelelsen, at bogen har en historie, mange har kunnet identificere sig med:

»Historien fortæller nærværende om et liv kontrolleret af skyld, ensomhed, vrede og en mor, der ikke kan elske sit barn«.

»Det er et hårdt liv at være vidne til, men også inspirerende i at turde at leve sit eget liv og ikke det liv andre pådutter én«.

Leonora Christina Skov kalder det »surrealistisk« at skulle se sit eget liv som film.

»Indtil videre har Regner Grasten og Puk Grasten kastet sig over alle mine tidligere romaner og en masse andet kildemateriale, og jeg føler virkelig, at min roman er i gode hænder«, siger hun ifølge pressemeddelelsen.

Bogen har solgt 120.000 eksemplarer i Danmark, og forfatteren har flere gange udtrykt, at succesen er kommet bag på hende.