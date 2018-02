Trods advarsler om fedme og diabetes: Danskerne vælter sig i billig sodavand Salget er steget med 17 procent siden 2013. Hver femte børnefamilie drikker mere sodavand end mælk. Grunden: Sodavand er blevet billigere.

Danskerne ignorerer tilsyneladende ernæringseksperternes formaninger og det officielle kostråd om højst at drikke en halv liter sodavand om ugen - i stedet skal man helst drikke vand.

Siden det skrappe kostråd blev indført i 2013, er salget af sodavand bare steget år for år. Det er nu 17 procent højere, end da kostrådet blev indført. Det viser helt nye tal fra Bryggeriforeningen, der medtager data fra 2017 (tallene indeholder også energidrikke, kakaomælk og visse juice).

I samme periode er gennemsnitsprisen på læskedrikke faldet 20 procent.

Udviklingen bekymrer seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet Sisse Fagt, der står bag de store landsdækkende kostundersøgelser:

»Vi har lige fået knækket en sukkerkurve og kunne se, at indtaget af sodavand faldt fra 2008 til 2013. Men de gode intentioner kommer under pres, når prisen på sodavand falder. Der er så godt som altid slagtilbud på sodavand«.

Billedet understreges af en anden ny undersøgelse fra analyseinstituttet GfK, som følger 657 børnefamilier og registrerer deres forbrug: Næsten hver femte børnefamilie drikker mere sodavand, end de drikker mælk, og tendensen har været stigende siden 2013. For familier med teenagere gælder det for næsten hver fjerde – 23 procent – at kulsyre og sukker fylder mere sammenlignet med kalk, vitaminer og mælkefedt.

»Det er meget bekymrende. Sodavand er tomme kalorier, som stjæler pladsen for gode næringsstoffer og øger risikoen for overvægt. Når familierne køber mere og mere sodavand, kan det gå ud over familiens sundhed«, siger Sisse Fagt.

Sodavand er billigere end mælk

Salget af sodavand har taget fart, efter at S-regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative i 2014 satte afgifterne på sodavand ned, således at en liter sodavand blev sænket med 1,60 kroner.

Dengang advarede en stribe sundhedseksperter om, at det ville få alvorlige konsekvenser for børns sundhed, da mange kalorier fra sukrede drikkevarer øger risikoen for overvægt, hjerte-kar-sygdomme, visse kræftformer og type 2-diabetes.

Siden da er Bryggeriforeningens medlemmers salg af sodavand steget med 79 millioner liter. Formålet med afgiftssænkelse var at stoppe noget af den omfattende grænsehandel med sodavand. Grænsehandlen er da også faldet, men kun med 25 millioner liter ifølge Skatteministeriets seneste grænsehandelsrapport.

I dag er laveste pris for halvanden liter Coca-Cola 12 kroner, viser et tjek på tilbudsugen.dk, der sammenligner priser i alle dagligvarebutikker. Det svarer til en literpris på 8 kroner. En discountcola fås for 2,5 krone literen.

Nu »skal vi rigtig hygge os«

Prisen har en stor betydning for forbruget, siger Sisse Fagt.

»Lige nu kan du se reklamer med en familiepakke. Den indeholder 4 gange halvanden liter sodavand – så kan vi rigtig hygge os. Så tror folk, at de køber til et lager, men alle undersøgelser viser, at køber du meget sodavand eller slik, så spiser og drikker du også mere«, siger Sisse Fagt.

Kostrådene anbefaler, at børn fra 10-års alderen og voksne drikker højst en halv liter sodavand på en uge.

Men er det ikke folks eget ansvar, at de og deres børn ikke får så meget sukker, at det er usundt for dem?

»Det kan man sige. Men selv hvis borgerne med åbne øjne spiser og drikker meget usundt, ender det med at være et problem for hele samfundet, fordi overvægt har store konsekvenser både for den enkelte og samfundet som helhed«, siger Sisse Fagt.