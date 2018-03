Så er der serveret: 7 lækre retter til påskefrokosten Påskefrokosterne er lige om hjørnet - måske er de varmere temperaturer også. Under alle omstændigheder har vi samlet syv gode opskrifter til dit påskebord.

Selvom vejrguderne ikke lader til at have opdaget, at det er ved at være påske, titter de første påskeliljer så småt frem i skovbunden og der lægger mystiske æg i flotte farver i de danske haver.

Påsken banker på døren, og med den kommer påskefrokosterne, hvor æg, sild, lam og meget mere hører sig til.

Madredaktionen har fundet syv lækre påskeopskrifter frem, så dine påskedage bliver hyggelige og fulde af velsmag.

God påske og velbekomme!

Aamanns æggesalat

Foto: Line Thit Klein

Æggesalat på sprødt rugbrød er en lille overskuelig snack eller forret af råvarer, man stort set altid har i huset. Og med Aamanns opskrift går du ikke galt i byen.

Grønne asparges med sennepsdressing, stenbiderrogn og æg

Man forbinder måske ikke stenbiderrogn direkte med påske. Men det danske svar på kaviar bliver ikke ved med at være i sæson, og de smager simpelthen så skønt, at man sagtens kan tillade sig at kombinere dem med påskens æg.

Prices solæg

Hvis du synes at stenbiderrogn er et lidt for friskt indslag til dit traditionelle påskebord, kan du passende give dig i kast med denne sønderjyske egnsret. Du skal i gang et par dage før påskefrokosten skal stå, da æggene skal ligge i lage, men derudover er det et nemt og lækkert indslag på påskebordet.

Aamanns vegatariske postej

Foto: Chris Tonnesen

Denne nødesvampepostej er den vegetariske udgave og minder om postej i smag og konsistens. Og så kan du også servere den for vegetariske del af selskabet.

Aamanns klassiske glarmestersild

Foto: Columbus Leth

Sild hører sig til. Glarmestersild er en klassiker. Derfor har Adam Aamann heller ikke pillet meget ved den i denne opskrift, men derfor er der selvfølgelig alligevel liiige et lille tvist.

Marie Holms fyldte lammekølle

Foto: Chris Tonnesen

Intet påskebord uden påskelam. Marie holm fylder sit med abrikos, hvidløg og timian, og det smager skønt.

Det perfekte rugbrød, du kan bage med lukkede øjne

Foto: Finn Frandsen

Bare rolig, vi har ikke glemt rugbrødet. Brødgruruen Bøje Lomholdt har både slået sine folder hos Meyers og hos den berømte brødbager Chad Robertson i San Francisco. Og så har han opskriften på et gourmet-rugbrød du kan bage med lukkede øjne. Sæt i gang!