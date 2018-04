Du risikerer at gå forgæves: Kampen mod madspild kan give tomme hylder Butikker kan skære 10 procent af deres madspild ved at få it-systemer til at købe fornuftigt ind, viser dansk forskning. Det vil betyde oftere udsolgt, men friskere varer.

Femogfyrre tons mad hver dag året rundt.

Så mange fødevarer vil blive reddet fra at ende i affaldscontaineren uden for supermarkedet, hvis danske butikker indfører mere automatiske indkøbssystemer, viser et ph.d.-forskningsprojekt, som er blevet til i samarbejde mellem Aalborg Universitet og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Projektet afprøvede indkøbsmodeller i norske Coop-butikker, hvor madspild faldt betragteligt, fortæller ph.d. Kasper Kiil fra Institut for Materialer og Produktion ved Aalborg Universitet.

»Mængden af madspild faldt 10 procent hos detailhandlen alene, når butikkerne fik it-hjælp til at købe ferskvarer ind. Det sker ved, at man begynder at bruge de samme systemer til at købe varer som kød, mælk og grøntsager, som når man køber tørvarer«, siger Kasper Kiil om indkøbssystemerne, som ligner noget, flere danske supermarkedskæder ifølge Dansk Erhverv allerede er ved at prøve kræfter med.

En sideeffekt vil være, at butikkerne oftere vil være nødt til at sige, at der desværre er udsolgt, til deres kunder, viser Kasper Kiils undersøgelser.

»Hvis en købmand eller et supermarked sælger 10 styk af en vare hver dag, men indimellem sælger 15, så er spørgsmålet, om man skal indkøbe 15 for altid at være sikker på, at der er en vare til alle. Der vil systemet foreslå, at man køber færre. Det vil give mindre spild, men også påvirke forbrugerne«, siger Kasper Kiil.

Forbrugerne bliver mere spontane

Hvis butikken skal mindske madspildet med 10 procent, falder sandsynligheden for, at en specifik vare er tilgængelig fra 98 til 94 procent. Til gengæld er varerne friskere.

»Automatiske indkøbssystemer vil betyde, at varerne står kortere på hylderne og kommer hurtigere frem til forbrugerne. Og når du har fået et salathoved med hjem, der kan holde sig en uge i stedet for to-tre dage, så er risikoen for, at du smider det ud derhjemme, meget mindre«, siger Kasper Kiil.

Han forventer, at kunderne bare køber noget andet inden for den ønskede kategori varer, hvis noget er udsolgt.

De manglende varer på hylderne kræver, at butikkerne er gode til at kommunikere med deres kunder, siger Marianne Levinsen, forskningschef ved Center for Fremtidsforskning i Aarhus.

»Det kan godt provokere, hvis man ikke kan få det, man kommer efter. Men hvis butikken tager ansvaret på sig og siger, at varen er udsolgt, fordi man vil undgå madspild, så vil kunderne være ret villige til at leve med det«, siger Marianne Levinsen.

Hun peger på, at forbrugerne i løbet af de 10 år med madspild på agendaen har ændret deres vaner meget.

Hele logistikken bag ser kunderne ikke, og den er i virkeligheden ret usexet Kasper Reggelsen, kommunikationskonsulent i Dansk Supermarked

Det er blevet almindeligt at købe datovarer eller skæve grøntsager, og der er tilmed forbrugere, der skralder gamle varer: »Du ser kunder, der decideret går efter de varer, der er ved at udløbe og derfor er sat ned i pris«, siger Marianne Levinsen.

Det passer fint med, at hele indkøbsmønstret er blevet mere spontant. Når en vare ikke er at finde, så vil de spontane kunder bare vælge noget andet at spise.

»Der bliver længere mellem de kunder, der har planlagt, hvad de vil købe, når de går ind i et supermarked. Det gælder især de unge, men i stigende grad os alle sammen. Så på den måde tror jeg ikke, at det bliver et stort problem for kunderne i fremtiden, at en vare er udsolgt«, siger Marianne Levinsen.