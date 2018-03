Hundreder millioner kilo mad går tabt på marken Madspildet på marken og andre steder i landbruget er større end hidtil antaget, viser en ny opgørelse.

Det er husholdningerne og supermarkederne, der skal trække det store læs i kampen mod madspild, for det er dem, der er skyld i langt det største madspild. Sådan har holdningen været herhjemme i debatten om Danmarks spild af spiselig mad. Landbruget er et stykke nede af listen med det fjerdestørste spild af mad.

Men en ny opgørelse fra tre nordiske universiteter, heriblandt Århus Universitet, tegner et nyt billede. Ifølge opgørelsen er madspildet på marken og andre steder i primærproduktionen tre gange større end de 100 millioner kilo mad, man normalt regner med.

Den nye undersøgelse af landbrugets såkaldte 'sideflow' - spild - medtager fødevarer, der tidligere ikke var med i beregningerne - nemlig dem, der er produceret med det formål, at de skal bruges til menneskeføde, men efterfølgende ender med at blive brugt som f.eks. dyrefoder.

»Den nye definition af madspild kan bruges, når man ønsker at se på, hvor der er potentiale for at øge udnyttelsen af den eksisterende fødevareproduktion. Altså at sikre, at en større del af de fødevarer, der var tiltænkt som menneskeføde, ikke ender et andet sted, for eksempel som foder«, siger lektor Lisbeth Mogensen, der er en af forfatterne på undersøgelsen.

Nogle af de fødevarer er skadede, defekte, stødte, sygdomsramte eller forurenede og kan dermed ikke sælges. Beregninger medtager også spild i dyreproduktionen - for eksempel de 24.000 smågrise, der dør dagligt, eller tyrekalve, der aflives, fordi mælkeproducenterne kun har brug for køer.

Skæve gulerødder skrottes

Men beregningerne indeholder også afgrøder som blandt andet gulerødder, der havde den forkerte størrelse, små kålhoveder som supermarkederne ikke vil have, hvede der ikke overholder mølleriernes standarder – og meget andet, der kan spises af mennesker og dermed er madspild.

De høje tal ærgrer Selina Juul, stifter og leder af bevægelsen Stop Spild af Mad.

»Det er klart et problem, hvis mad der kan spises på en tallerken af mennesker, aldrig når ud til de mennesker. Landbruget og industrien bør blive endnu bedre til at gøre alt for at optimere de processer, for der er flere og flere forbrugere, der er kritiske over for det spild«, siger Selina Juul.

Organisationen Landbrug & Fødevarer anerkender, at der selvfølgelig spildes mad på markerne, som ikke når forbrugerne. Men det spild forsøger landmændene at håndtere bedst muligt«, forklarer miljøchef Anette Christiansen.

»Når man producerer, vil der altid været et spild. Men når der for eksempel er gulerødder, andre afgrøder eller dyr, der ikke kan bruges i produktionen, så er det jo ikke sådan, at man i landbruget og fødevareproduktionen bare smider ressourcerne ud. Noget kan gå til dyrefoder, andet går til biogas og noget tredje går til medicinalindustrien. Vi er i dansk landbrug og fødevareproduktion meget optaget af at recirkulere, genbruge og bruge hele ressourcen«, siger hun.

Ifølge en spørgeundersøgelse blandt store danske gulerodsavlere kasseres 21 procent af gulerødderne, og forkert størrelse er langt den hyppigst angivne årsag. Alene kategorien stivelsesholdige rødder – det er kartofler, gulerødder og andre rodfrugter – står i Danmark for et madspild på 109 millioner kilo mad ifølge opgørelsen fra de tre universiteter.

Kategorien 'grøntsager' står for et madspild på 49 millioner kilo.

»Noget spild er uundgåeligt, men nogen gange kunne spildet være undgået – dette er tilfældet, når vi som forbrugere stiller for skrappe krav til for eksempel gulerødders og løgs størrelse og form«, forklarer Lisbeth Mogensen, medforfatter til den nye undersøgelse.