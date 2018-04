Opskrifter: Gem naturen på snapseflasken Allerede her i det tidlige forår kan du gå i gang med at samle urter til årets snaps.

Foråret er på vej, og en ny kryddersnapsesæson er i gang.

Jeg glæder mig helt vildt til igen at skulle ud at plukke og smage på urterne. For mig er det altid spændende, hvordan smagene bliver de enkelte år. Det er helt afhængigt af, hvordan vind og vejr har artet sig.

Hver sæson på året har sine urter, der skal plukkes, så det er bare med at få det gjort i tide, så man får gemt nogle af naturens gode smage på flaske til den mørke tid og måske til årets julefrokost.

Jeg har derfor lavet en lille plukkeoversigt over urter, blade, blomster m.m., som kan plukkes over de næste 3 måneder, så du kan få lavet dine egne snapse.

Husk, at du med fordel kan bruge mange af disse urter til også at give ekstra smag i forskellige madretter.

Forårets højtider, hvor der inviteres til frokost, er oplagte til at nyde kryddersnaps. Her er to meget nemme opskrifter på snaps, som du nærmest kan lave, mens du laver maden til gæsterne.

Kryddersnaps med enebær og lime

Det skal du bruge

Et stort glas med skruelåg til at trække i (1 liter)

Ingredienser

70 cl neutral alkohol (f.eks. vodka eller Brøndum klar)

25-30 tørrede enebær

1 usprøjtet lime

Sådan gør du

Klem enebærrene lidt i hænderne og kom dem i glasset. Brug en tyndskræller eller kartoffelskræller til at skrælle limeskallen af. Undgå så meget som muligt af den hvide hinde, da det indeholder ekstra bitterstoffer. Du skal bruge 2-4 strimler lime i glasset. Skru låget på, og lad det trække 12-24 timer. Filtrer herefter og hæld på karaffel eller flaske. Lidt af den sprittede smag vil forsvinde, hvis du lader den hvile 1-2 uger.

Snapsen passer godt til fiskeretter og er god til at marinere kød og laks med.

Værd at vide: Lime blev i gamle dage brugt til at helbrede skørbug og forkølelse, mens enebær blev brugt til at helbrede gigtlidelser, hjertebanken, hæmorider, dårlig ånde, åndenød, mave-tarm-lidelser, bronkitis, slim i lungerne, appetitløshed, migræne, stofskiftelidelser og koncentrationsbesvær.

Kryddersnaps med dild – den sjove udgave

Ca. en til halvanden time, før dine gæster kommer, skal du lave denne snaps.

Ingredienser

Neutral alkohol (f.eks. vodka eller Brøndum klar)

frisk dild

5 cl snapseglas

Sådan gør du

Fyld dine snapseglas halvt med en kvist frisk dild og tilsæt 5 cl alkohol. Mens dilden trækker, sættes glassene på det festklædte bord, så snapsen står klar til gæsterne. Når I så går i gang med silden og skal have den første snaps, fjerner gæsterne selv det friske dild, og vupti, så er den først snaps klar til at blive nydt til silden. Nemmere og sjovere kan det da ikke være. Dilden fra snapsen gemmes og bruges som pynt til den røgede laks, så vi undgår madspild.

Værd at vide: Dild blev i gamle dage brugt til at styrke mælkeproduktionen hos ammende kvinder, give spædbarnet en god søvn, stoppe hikke, kramper og ørepine. Et bad med dildfrø skulle gøre en helt uimodståelig.