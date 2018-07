Opskrifter: 3 franske klassikere til sommervarmen En sommerlig salat, en tærte og en sorbet med frisk frugt fra det franske køkken.

Her er et par franske klassikere, som ofte finder vej ind i mit sommerkøkken. Solmodne og gerne nyhøstede grøntsager er essensen af en god salade niçoise. Sommerlige salater som denne kan varieres på mange måder – byt f.eks. ansjoser ud med kapers og skiver af en god, saltet og tørret skinke. Eller kom små stykker af en god koldrøget fisk på toppen. Jeg vil sige, at det er noget nær den perfekte sommerfrokostsalat. Sprødt, frisk og saltet, en dejlig kombination i sommervarmen.