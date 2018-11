Opskrifter: Adam Aamanns 3 klassiske simreretter Kokken Adam Aamann serverer benløse fugle, rullesteg, salat med confiteret and og en ekstra lækker udgave af kartoffelmos, når kulden og mørket skal fordrives med hygge og velsmag.

Vinterens sparsomme lys kan give følelsen af, at man får mere tid i køkkenet, når dagen allerede lukker ned klokken halv fire, og aftenstemningen sætter ind. Her giver det god mening at tilberede mad af råvarer, der kræver lang tilberedningstid og giver fylde og masser af smag. For mig findes der madmæssigt ikke noget ret meget bedre end at have en ret til at stå og simre i flere timer, mens den fylder køkkenet med duft, sult og forventning.