Da Ditte Ingemanns mand døde af kræft, lærte hun en vigtig lektie

Ditte Ingemann går op i mad. Virkelig meget op i mad. På hendes køkkenhylder står en stabel kasser med forskellige meltyper; der er hvedemel, kikærtemel, boghvedemel, rugmel, majsmel og masa harina, en særlig type majsmel, der er nixtaminaliseret og bruges til at lave tacos. I stuen er bogreolen fyldt med kogebøger. Hendes kontor, som ligger i den ene ende af lejligheden i Nordvest, er indrettet som fotostudie med reoler fyldt med udstyr til madbilleder. Fade, skåle, tallerkner. Selv i en reol i gangen er der små smukke tableauer, hvor kogebøgerne spiller en vigtig rolle.

5 råd til solomad 1 Lav en madplan.Det kan lyde usexet, men det gør det nemmere at overskue. På den måde kan man også sikre, at man får brugt, hvad man har, man kan købe ind færre gange om ugen, og man kan bruge sine rester, så en slat tomatsuppe f.eks. kan blive til basen i en pastaret. 2 Køb halvfabrikata.Det er okay at købe tærte- eller pizzadej, hvis det betyder, at du får lavet mad. 3 Forberedelser.Det kan være en idé at bruge et par timer f.eks. om søndagen på at forberede sig på den kommende uge, så du altid har snittet kål, ordnede grøntsager og lignende til hele ugen. På den måde bliver det hurtigt at lave et måltid. 4 Gør det hyggeligt at lave mad. Tænd stearinlys, og sæt musik på, eller gem et afsnit af din yndlingspodcast. Har du lyst, så drik et glas vin imens. 5 Du fortjener et smukt måltid. Anret maden smukt på tallerkenen, som havde du gæster. Lad være spise direkte af plastikbøtten eller fra panden. Vis mere

Det er et hjem for et menneske, der elsker mad. 40-årige Ditte Ingemann har lavet mad hele sit liv. Hun stammer fra en familie, hvor hendes mor lavede alting fra bunden, hvor hendes far tog hende med ud at spise, og hvor hun som ung var kendt som ’Ditte, der kunne lave mad’, da det ikke var helt så smart som nu at kunne det. Hun er bachelor i ernæring, har haft bloggen The Food Club, udvikler opskrifter, også til denne avis, har har skrevet 16 kogebøger, alene og sammen med andre, og arbejder også som madstylist og fotograf.

Da hun mødte Søren Thuesen, som hun blev gift med, lykkedes det hende hurtigt at omvende ham, så han ikke længere så en mad med Stryhns som et måltid og mad som et nødvendigt tidskrævende onde, men som en fornøjelse, der dag efter dag var værd at bruge tid.

For Ditte Ingemann har mad altid været den måde, hun viste andre mennesker kærlighed på. I forhold til Søren, som hun havde et så fint og tæt forhold med, at ordet lykkeligt ægteskab er for lille, blev maden også en måde, hvorpå hun kunne vise ham, hvordan hun elskede ham.

»Når man laver mad til en anden, kan man forkæle dem. Sige: Hvad har du lyst til i dag, så laver jeg det? Gøre noget særligt for den anden«, siger hun.

Rask torsdag, syg mandag

Men for fire år siden ændrede hendes forhold til mad sig. For hendes mand, Søren, blev syg fra den ene dag til den anden; torsdag var han rask, mandag var han dødssyg, ramt af kræft. I halvandet år kæmpede de sammen mod sygdommen, hvor Ditte Ingemanns rolle blev at lave mad, han ville spise, så han kunne modtage behandling. Hun kan nærmest ikke huske, hvad hun selv spiste. Alt andet end Sørens liv var ligegyldigt.

Når man laver mad til en anden, kan man forkæle dem. Sige: Hvad har du lyst til i dag, så laver jeg det?

»Vi var et par, der talte meget sammen, og vi havde travlt i løbet af dagen, så vi prioriterede at spise sammen hver aften. Måltidet var vigtigt for os. Men da han blev syg, forsvandt det fuldstændig. Det kom til at handle om, at han skulle have næring til at kunne tåle at få behandling«.

»Når man er så syg, som han var og f.eks. har kvalme, er der mange ting, man ikke kan spise. S