Tre dage til fods på toppen af Sjælland

Har I set nogen suler« spørger en smilende mand, som vi hilser på i det klare solskin neden for Spodsbjerg Fyr.

»Du mener vel sæler?« svarer vi med vores ringe kendskab til fugle.

»Nej, suler. Det er en havfugl. Den yngler på Færøerne. Der er nogen, der spottede den her i går. Det er ellers ret sjældent, man ser den så sydligt«, siger manden, kniber øjnene sammen og skanner kyndigt luftlagene over det knaldblå Kattegat.

Men vi har ikke set nogen suler. Det er første gang, vi hører om den. Og vi må videre, hvis vi skal nå Tisvildeleje, før det bliver mørkt.

FAKTA Turen til Nordkysten Nordkystruten går fra Hundested til Helsingør og er ca. 65 km lang. Vi gik den på 3 dage, men har man kun en enkelt dag, er Hundested-Tisvilde oplagt. Den 20 km lange strækning er den vildeste og mindst bebyggede del af ruten og tager dig med forbi Knud Rasmussens Hus og fiskerlejet Kikhavn, ud over lyngklædte Melby Overdrev og gennem Asserbo Plantage og Tisvilde Hegn. Den lige så lange strækning Tisvilde-Gilleleje, der slutter med stil ad Gilbjergstien, går gennem det smukke Heatherhill og helt ned i vandkanten ved Rågeleje. Gilleleje-Helsingør er lidt længere og lidt blødere med smukke strande og villaer i klassisk kurbadsbyggestil. Der går tog til både Hundested, Tisvilde, Gilleleje, Hornbæk og Helsingør. Nordkystruten er egentlig en cykelrute, men den er mindst lige så god til vandring. Går man mod øst, har man udsigt til Kullen en stor del af tiden, og det er værd at tage med. Man kan også vælge at gå på stranden hele vejen og kun søge ind i land, når vandløb, væltede træer og jordskred blokerer for passage på stranden. Vis mere

Knap 20 kilometer har vi foran os. Vi springer kaffen i Liseleje over, og de medbragte klemmer spiser vi på en bænk. Sultne og opslugte af havet, himlen, horisonten, det åbne landskab med havtorn, hybenrose, marehalm og lyng, der snart afløses af fyr, snart af birk, snart af eg og bøg. Hvilken variation i naturens farver.

På høfderne tørrer skarven sine vinger. Mågerne flokkes i brændingen. En kompakt hvid fugl har slået sig ned på taget af en villa. Det er ikke en måge. Den er for stor til at være en due.

»Kunne det være en sule«, spørger vi hinanden.

Det gyldne lys fortæller, at mørket snart lægger sig over Nordsjælland. Vi sætter det lange ben foran på de grannåledækkede stier.

3 andre oplevelser 1. Knud Rasmussens Hus I den nordlige udkant af Hundested med frit udsyn til Kattegat ligger et stråtækt hus fra 1917 i engelsk cottagestil. Huset var den berømte polarforsker Knud Rasmussens landligger- og arbejdssted. Det var her, han skrev sine manuskripter, og hans skrivemaskine står stadig i arbejdsværelset, Hulen, der, ligesom resten af huset ser stort set ud, som da Knud Rasmussen levede. Knud Rasmussens Hus er i dag museum og mindestue og kan besøges i sommerhalvåret fra påske og til og med efterårsferien. 2. Munkeruphus På ruten mellem Gilleleje og Dronningmølle ligger Munkeruphus smukt omgivet af høje bøgetræer. Den fredede trævilla i colonial style blev opført omkring Første Verdenskrig som landsted for en velhavende ingeniør fra København og hans familie og er i dag udstillingssted med kunst, arkitektur og design samt café og en frodig park med adgang til stranden. Rudolph Tegners Museum og Statuepark i det bakkede hedelandskab Rusland et par kilometer inde i land er også et besøg værd. 3. Øresundsakvariet Øresundsakvariet nord for Kronborg i Helsingør arrangerer safariture ud på sundet, og i akvariet kan man på nært hold studere de dyr og planter, der lever i Øresund. Vis mere

Melby Overdrev. Et gult skilt advarer om ammunitionsdele på det tidligere skydeterræn. I Tisvilde Hegn har krondyrene deres base.

Foto: Malin Kristina Westerlund Et rådyr springer over vejen.

Vi ser et rådyr springe tværs over en sti, men det er først lige inden Gilleleje. Her følger ruten landevejen et par hundrede meter inde i land. Vi drejer fra ved Gilbjerghoved og går gennem guldalderbakkerne ud mod kysten. Vi vil gå i Kierkegaards fodspor, ad Gilbjergstien, det sidste stykke til Gilleleje. Men det er snart mørkt. Hvor går Gilbjergstien?

»Derinde«, siger en kvinde med en hund og nikker i retning af den lille skov, der 10-20 meter længere fremme dækker det yderste af skrænten.

»Men I skal altså lige se udsigten herfra«, siger hun og tager os med ud på det yderste af den 33 meter høje skrænt, på Gilbjerghoved, Sjællands nordligste punkt, et af Kierkegaards yndlingssteder.

Vi sætter os på en bænk og fortrylles endnu en gang af det aflange forbjerg, der ligger der foran os som en spydspids over Nordsjælland.

Kullen er en magnet for øjet

I det rette lys kan Kullen ligesom Hesselø ses fra Hundested. Vi ser Kullen første gang lige efter Vejby Strand, og på resten af turen er det skånske forbjerg som en magnet for øjet, der ændrer form og farve med lyset og vinklen.

Foto: Malin Kristina Westerlund Her fra bænken kan man på gode dage se hele vejen til svenske Kullen.

Her ved Gilleleje kommer vi ikke tættere på Kullen. Her begynder Øresund. Og her går vi næste morgen tur på havnen, Sjællands største fiskerihavn. Det siger mere om fiskeriet end om Gilleleje Havn. I dag er her flere turister end fiskere.

Men vi er heldige at møde en. Han er enkeltmandsfisker og har en af de 8-9 trawlere, der er tilbage i Gilleleje, og som om sommeren får selskab af 20-25 sommerbåde fra Bornholm, Kerteminde og Bagenkop.

Foto: Malin Kristina Westerlund Gilleleje Havn er Sjællands største fiskerihavn. Her begynder Øresund, og her er vi tættest på Kullen.

»Hvis I søger liv på de sjællandske havne, er I kommet 20 år for sent«, siger han. »Fiskeriet er intet værd. Det er så bureaukratisk. Der er ingen unge, der gider. Men restauranterne på havnen har kronede dage. Om sommeren er her enormt med turister, og det er helt umuligt at parkere hernede. Vi må tage cyklen, når vi skal ud at fiske om aftenen. Men det er godt for byen. Gilleleje skal ikke klage«.

Vi fortsætter langs kysten. Med havet som vejviser er der ingen fare for, at vi farer vild. Men for ikke at miste tid, spørger vi alligevel en mand om vejen til Helsingør, og vi ranker ryggen, da han ikke bare fortæller os, at vi er på rette vej, men også siger: »I aftvinger mig en vis respekt«.