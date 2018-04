FC København runder 15 millioner kroner i agenthonorarer

Dagens sport i tv TV 2 Sport 19.20 Ishockey: DM-semifinale 22.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 01.00 Basketball: Philadelphia-Cleveland TV3 SPORT 13.00 Formel 1: Bahrains GP, træning 17.00 Formel 1: Bahrains GP, træning 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AaB 21.45 Fodbold: Cardiff-Wolverhampton 01.35 Ishockey: Pittsburgh-Ottawa TV3 Max 19.00 Håndbold: FC Midtjyll.-Vardar (k) 21.00 Golf: Masters, 2. runde Eurosport 07.45 Billard: Snooker, China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt, 5. eta. 17.30 Curling: VM (m) Eurosport 2 13.15 Billard: Snooker, China Open Vis mere

Fodbold: Det er ikke kun den engelske Premier League, der i har sat rekord i udbetaling af honorarer til agenter i forbindelser med spillersalg og kontraktforlængelser. Tal fra Fifa og DBU viser nemlig også, at de danske klubber har betalt agenterne historisk godt i 2017. I 2017 blev der fra klubbernes side i alt brugt 27,6 millioner kroner ved handler og kontraktforlængelser. FC København står for over halvdelen af udgifterne med over 15 millioner kroner, hvilket er tre gange så meget som FC Midtjylland på andenpladsen. På spillersiden er der registreret et forbrug på 19,4 millioner kroner, hvilket betyder en totalstigning fra 2016 til 2017 på 31 procent.

Top 5

FCK 15.477.398

FCM 3.061.842

AaB 1.894.284

Brøndby 1.253.215

Lyngby 874.150

Esbjerg 718.125

Formel 1: Motorsportens kongeklasse pønser på at indføre et budgetloft fra 2021-sæsonen. Det oplyser F1-organisationens topchef Chase Carey i forbindelse med denne weekends grandprix i Bahrain. Samtidigt skal indtægterne fordeles på en mere ligeværdig måde. Planerne er sat i værk for at få flere hold til at søge ind i den økonomisk krævende løbsserie, der i øjeblikket opererer med 10 mandskaber og dermed 20 biler og kørere. De to store teams i feltet, Mercedes og Ferrari, har på forhånd udtrykt skepsis omkring de nye forslag. Mercedes og Ferrari har ifølge Auto Bild 2018-budgetter på over 3 milliarder kroner, mens Kevin Magnussens Haas-hold med ca. 825 millioner er feltets mindst spenderende.

Formel 1: Ved fredagens to træninger i Bahrain kørte Kevin Magnussen henholdsvis 9. og 15. bedste tid.

Cykling: Spanieren Omar Fraile (Astana) sejrede på 5. etape af Baskerlandet Rundt, da han var hurtigst i en lille udbrydergruppe, der også talte den førende i den samlede stilling, sloveneren Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

Skisport: Det bliver ikke til flere end otte OL-guldmedaljer for det norske langrendsfænomen Marit Bjørgen. Den 38-årige nordmand meddeler nemlig i dag til NRK, at hun indstiller karrieren, når weekendens norske mesterskaber løber af stablen.

»Jeg må erkende, at jeg ikke længere kan finde den nødvendige motivation til at give 100 procent i en sæson mere, og derfor har jeg valgt at stoppe«, siger Marit Bjørgen til NRK.

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP I en alder af 37 år satte Marit Bjørgen et gyldent punktum for sin OL-deltagelse. Nu, få måneder senere og fyldt 38, indstiller hun karrieren. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth.

I en alder af 37 år satte Marit Bjørgen et gyldent punktum for sin OL-deltagelse. Nu, få måneder senere og fyldt 38, indstiller hun karrieren. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Med otte guld-, fire sølv- og tre bronzemedaljer er Marit Bjørgen den mest vindende vinterolympianer gennem tiderne. En rekord, hun overtog i februar i Pyeongchang fra landsmanden Ole Einar Bjørndalen, som tidligere på ugen også fortalte, han indstiller sin karriere i en alder af 44 år.

Udover OL-medaljerne har Bjørgen også stået øverst på skamlen 114 gange i World Cupen og vundet 18 guldmedaljer ved VM.

Cykling: På trods af Mads Pedersens flotte andenplads i sidste weekends Flandern Rundt, bliver der ikke ændret i hierarkiet hos Trek-Segafredo i søndagens Paris-Roubaix. Her skal den 22-årige dansker, præcis ligesom i søndags, være hjælper for holdets kaptajner, tyskeren John Degenkolb og belgieren Jasper Stuyven.

»Vi har stadig to ledere, John og Jasper, og min rolle bliver den samme, som den var i Flandern. Min andenplads i sidste weekend har helt sikkert givet mig selvtillid forud for Paris-Roubaix, men alt i alt er følelsen den samme«, sigerMads Pederseni en pressemeddelelse fra Trek.

John Degenkolb vandt Paris-Roubaix for tre år siden, mens Stuyven har vist fin form ved at køre i top-10 i fem forårsløb på stribe. Mads Pedersen, der som dansk mester kører i dannebrogstrikot, forventer dog, at han stadig spiller en vigtig rolle i søndagens løb.

»Jeg er klar over, at vi stiller med et super stærkt hold, og nu ved jeg, at jeg kan sidde med i finalen i de lange løb også. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at være der til at hjælpe de andre«, siger han.

Fodbold: Amager bliver et temperamentsfuldt sind fattigere til sommer. John 'Faxe' Jensen oplyser nemlig i en pressemeddelelse, at han stopper som træner i Fremad Amager, når hans kontrakt med 1. divisionsklubben udløber efter denne sæson.