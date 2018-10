Skadet Viktor Fischer slipper med to kampes pause

Fodbold: CIES Football Observatory har undersøgt gennemsnitsalderen på holdene i de 31 bedste europæiske ligaer, og heraf fremgår det, at FC Nordsjælland med en gennemsnitsalder på 21,36 år er yngst. Ældst er den italiensk klub Chievo med en gennemsnitsalder på 29,53 år.

Motorsport: Et nyt kvalifikationsformat er under overvejelse med henblik på den kommende sæson i formel 1. Sportens strategigruppe overvejer at lade kvalifikationen gå over fire runder mod de nuværende tre for at peppe spændingen lidt op. Planen er, at fire biler bliver elimineret i hver runde, så der til sidst er otte kørere, som kæmper om polepositionen.

Fodbold: Real Madrid må klare sig uden den walisiske stjernespiller Gareth Bale i tirsdagens Champions league-kamp mod CSKA Moskva. Bale fik en hoteskade i ligakampen mod Atletico Madrid lørdag, og han kan derfor ikke rejse med til Rusland.

Basketball: Efter at have tabt samlet til belgiske Charleroi i 2. runde af kvalifikationen til Champions League skal de danske mestre fra Bakken Bears spille med i Fiba Europe Cup, hvor holdet sidste år nåede semifinalen. I gruppespillet skal aarhusianerne møde Steaua Bucaresti fra Rumænien og Z-Mobile Prishtina fra Kosovo, og sidste hold bliver enten Cherkaski Mavpyfra Ukraine eller Keravnos fra Cypern.

Motorsport: Lewis Hamilton har vundet 70 formel 1-grandprixer, men den seneste søndag i Sotji, er den britiske verdensmester knap så stolt af. Den blev nemlig en realitet via en teamordre, hvor Mercedes-kollegaen Valtteri Bottas blev bedt om at lade Hamilton komme forbi, men allerede under løbet forsøgte verdensmesteren at undgå netop den situation. »Sig til ham, at han skal køre hurtigere«, lød det over radioen, og senere erklærede Hamilton, at »jeg ønskede det ikke. At overhale Valtteri føltes ikke godt«. Med sejren øgede Lewis Hamilton sin føring i VM-serien, og han har nu et forspring på 50 point til Ferraris Sebastian Vettel.

Proud of our team for a 1-2 here in Russia. I always want to win in the right way and want to acknowledge Valtteri. He did an incredible job this weekend and the team made a tough decision. We have to embrace the moment still and we move forward to Japan @MercedesAMGF1 #RussianGP pic.twitter.com/fR0irA7XLQ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 30. september 2018

Håndbold: En af verdens bedste på kvindesiden, norske Nora Mørk, er blevet slået alvorligt tilbage i bestræbelserne på at vende tilbage på banen efter en korsbåndsskade. Højrebacken, der spiller for ungarske Györ, havde håbet at blive klar til EM i november og december, men under genoptræningen er hun blevet ramt af en skade i menisken og skal igennem endnu en operation.

»Det er første gang, jeg mærker følelsen af at være knust, at miste modet og motivationen. Nu ved jeg ikke, hvordan den videre vej ser ud, for nu er jeg bare en håndboldspiller, der ikke spiller håndbold«, siger Nora Mørk til norsk TV 2.