DBU drømmer stort om ny kvindeliga

Danmark skal have en ny og bedre fodboldliga for kvinder. Ambitionerne er flere tilskuere, kampe på tv og store sponsorkontrakter inden for fem år. Momentum er der, men der er lang vej igen, lyder det fra sportsøkonom.

Karen Holmgaard er 19 år, udtaget til landsholdet og spiller for topklubben Fortuna Hjørring i den bedste danske fodboldliga for kvinder. Selv om det unge talent umiddelbart lyder til at være på vej mod en lovende professionel fodboldkarriere, tør hun endnu ikke tro på, at hun kommer til at leve af at spille fodbold. Og slet ikke i Danmark.

Havde hun været mand, havde hun givetvis været selvskrevet. Derfor ved hun godt, at hun må kigge mod udlandet, hvis hun for alvor vil være professionel.

»Mange steder satser man mere på fodbold for kvinder, end man gør her i Danmark. Hvis jeg får tilbuddet, vil jeg sige ja. Det kunne være fedt at prøve at spille i en liga i et land, som vægter kvindefodbold højere«, siger hun.

Men måske er det et spørgsmål om tid. I et forsøg på i fremtiden at kunne tilbyde talenter som Karen Holmgaard en professionel karriere inden for landets grænser, besluttede DBU i november, at Danmark skal have en ny og bedre national liga. Målet blev præsenteret med det, forbundet kalder Den Ny Kvindeliga, og lyder, at ligaen skal være den bedste i landet for holdsport for kvinder. Samtidig skal den være blandt de seks bedste af sin slags i Europa.

Fakta Den nuværende liga Den nuværende liga hedder 3F-ligaen. Den består af otte forskellige hold. Brøndby fører ved vinterpausen, mens Fortuna Hjørring ligger nummer to. Odense Q og B. 93 ligger i bunden. Cirka halvdelen af spillerne på landsholdet spiller i 3F-ligaen.

Ønsket kommer, fordi DBU vil udnytte det »momentum«, som landsholdet skabte, da det i 2017 vandt sølv ved EM, lyder det fra forbundet, som smider 11 millioner kroner i projektet. Penge, som blandt andet skal hjælpe klubberne på vej med markedsføring og med at tiltrække sponsorer.

Siden vil nogen måske sige, at momentummet er blegnet en smule, efter at Danmark missede kvalifikationen til det kommende VM i Frankrig. Men DBU vil have mere end 500 tilskuere per kamp, en liga-sponsoraftale på seks millioner kroner og driftsbudget for de enkelte hold på fem millioner kroner om året inden for de næste fem år. Ambitionerne er meget høje, lyder det fra flere sider. Selv siger Mette Bach Kjær, formand for styregruppen bag planerne og medlem af DBU’s bestyrelse, at det er realistisk.

»Når du laver strategi, er du nødt til at drømme stort«, lyder det fra hende.

»Hånden på hjertet, så synes jeg ikke, at det her virker urealistisk, hvis man kigger på, hvor meget kvindefodbolden i Danmark allerede har rykket sig. Hvis ikke vi troede på det, ville vi ikke gøre det«, siger Mette Bach Kjær, som også sidder i Uefas Women’s Football Committee og selv er tidligere fodboldspiller.

Visionen om en ny og bedre liga er ønsket om, at ligafodbold for kvinder skal være mere kendt og anerkendt i Danmark. Folk skal bruge deres søndag eftermiddag på stadion eller på at se kvindefodbold i tv’et, forklarer hun.

159 tilskuere

Sådan er det ikke i dag. I sidste sæson lå det gennemsnitlige tilskuertal i den nuværende 3F-ligas grundspil ifølge DBU på 159 tilskuere, mens 254 tilskuere i gennemsnit dukkede op til medaljeslutspilsopgørene. Kun den sidste afgørende kamp blev vist på tv, mens resten af kampene kunne streames i det, forbundet selv kalder »svingende kvalitet«.

På samme tid spirer mange andre af Europas kvindeligaer. Klubber, som er store på herresiden, FC Barcelona, Paris Saint-Germain og Manchester City, tiltrækker nogle af verdens bedste spillere. Netop det kalder på, at Danmark følger trop, hvis ikke vi vil sakke bagud, understreger Mette Bach Kjær med henvisning til, at en bedre liga forhåbentligt vil sprede ringe i vandet og give resultater på landsholdsniveau.

»Vores liga har ikke stået stille. Vi har gjort store fremskridt i løbet af de seneste seks-otte år, men vi kan konstatere, at det i resten af Europa går endnu stærkere. Vi lever en anonym tilværelse i forhold til, hvor stor en sport fodbold er i Danmark«, siger Mette Bach Kjær.

Kigger man mod Sverige, overværes de største kampe ifølge DBU af mere end 4.000 tilskuere, mens den engelske pokalfinale trak over 45.000 mennesker til Wembley Stadium. Der er altså lang vej igen, hvis de danske hold skal kunne matche det.

Ifølge Mette Bach Kjær starter det træk med flere tilskuere.

»Vi diskuterer, hvad der kommer først – hønen eller ægget. Min personlige mening er, at vi skal starte med at bygge op indefra. Hvis vi får nogle flere tilskuere, bliver det alt andet lige nemmere at få medierne til at interessere sig for at vise kampene«, siger hun.

Det skal sikres med en bedre stadionoplevelse, forklarer hun. Hvis danskerne skal på stadion, skal der være noget at møde op til.

Mette Bach Kjær kommer med et eksempel. For nyligt var hun selv til en kamp med sin datter. Den eneste mulighed for at få noget at spise, var en obligatorisk stadionmedister - ikke just noget, der faldt i datterens smag.

»Det var en aha-oplevelse for mig. For hvis det er piger på hendes alder vi gerne vil have til at komme til fodbold, så skal vi overveje, hvad vi serverer«, siger Mette Bach Kjær.

Som et led i at trække folk til, har DBU fået forstærkning af Uefa, som skal være med til at udarbejde markedsføringsstrategier for den enkelte klub. En hjælp, der ifølge Mette Bach Kjær er meget værd. Derudover er en del af planen, at ligaens hold skal arbejde sammen om at få mere ud af de kommercielle rettigheder, så klubberne for eksempel ikke står alene om at tiltrække en trøjesponsor.

Kommerciel værdi

Rationalet bag ønsket om flere tilskuere på station er, at de skal sikre den opmærksomhed, som senere skal give sponsor- og tv-aftaler. Medier og virksomheder skal smide penge i den nye kvindefodboldliga, fordi det på sigt kan blive en god forretning, siger Mette Bach Kjær med henvisning til, at det er lykkedes uden for Danmark.

»Alle forretninger starter et sted. Når man ikke er startet med kvindeligafodbold endnu, er det, fordi man ikke tror på, at der er et forretningspotentiale. Så er mit retoriske spørgsmål: Hvorfor kan det lade sig gøre i udlandet?«, spørger hun.

Målet er, at den nye kvindeliga skal have en hovedsponsor og minimum to yderligere hovedpartnere, som tilsammen smider seks millioner kroner i kassen. Og det er ikke umiddelbart urealistisk, vurderer Simon Bastiansen, som er sponsorrådgiver hos reklamebureauet Mktg.

»Jeg tror, et sponsorat er seks millioner kroner værd. Kvindefodbolden leder efter en partner, som kan banke et kendskab til sporten op«, siger han.