Nomineret til Årets Fund 2018: Nu skal U21-verdensmesteren så til at lære at sejle hurtigt

Sejleren Anna Munch havde i år fokus på at præstere ved sine to sidste ungdomsstævner. Det resulterede i VM-guld og EM-sølv.

Hvis strategien for den fremtidige karriere forløber lige så vellykket som planen for den forløbne sæson, bliver Anna Munch en frygtindgydende dygtig sejler.

Planen for 2018 var at præstere ved de to ungdomsmesterskaber i laser radial, hun kunne deltage i for sidste gang. Det resulterede i juli i Gdynia i Polen i et U21-verdensmesterskab til den første dansker siden Thorbjørn Schierup i 2010. I august i Båstad blev det desuden til en sølvmedalje ved EM for U21.

Med baggrund i medaljerne indstillede Dansk Sejlunion Anna Munch som kandidat til titlen som Årets Fund med blandt andet disse ord:

»Anna Munch er med denne sæson trådt fuldt ind på den internationale scene i en af de hårdeste olympiske discipliner for piger. Og hun er en reel kandidat i forhold til både OL 2020 i Japan og de øvrige internationale mesterskaber i de kommende år«.

Nu skal der fokus på udvikling, så jeg kan komme frem i bussen og sejle med i toppen af seniorfelterne Anna Munch

Så langt ser Anna Munch imidlertid slet ikke sig selv være fremme.

»Min horisont er meget længere. Nu er jeg færdig med at sejle ungdomssejlads, og jeg har haft et fantastisk år, som jeg slet ikke havde kunnet regne med. Sæsonen var baseret på at lave resultater på ungdomsfronten, og det gik over al forventning, så nu skal der fokus på udvikling, så jeg kan komme frem i bussen og sejle med i toppen af seniorfelterne«, forklarer den 20-årige sejler med medlemskab af Egå Sejlsklub og base i Aarhus og Kaløvig.

Forbeholdene over for en kvalifikation til OL i 2020 hænger i høj grad sammen med, at Danmark i Anne-Marie Rindom råder over en klassesejler, der allerede er etableret i verdenseliten med tre VM-medaljer og OL-bronze de seneste fire år.

Moderen var til OL i 1988

Nu indgår Anna Munch i en træningsgruppe sammen med blandt andre Rindom og norske Line Flem Høst, der siden november har været på træningslejr i australske Fremantle.

»Jeg suger bare til mig fra Anne-Marie, der kan lære mig sindssyg meget. De andre er jo 10 år ældre end mig og har supermeget erfaring med at sejle jollen, så jeg har meget at lære«, erkender Anna Munch.

Sejlsport var indtil for ikke så længe siden nemlig bare for sjov. Anna Munch kommer fra en sejlerfamilie, der har tilbragt de fleste ferier på vandet. Moderen, Mette Munch, var selv OL-deltager i 1988 i 470-jolle, men Anna skulle i hvert fald ikke være ligesom sin mor, som hun konstaterer med et grin i stemmen – der til forveksling lyder som moderens.

»Min mor har selvfølgelig været min indgangsvinkel til at sejle og grunden til, at jeg startede, men det har altid været noget, vi har hygget os med i familien«, siger Anna Munch.

Da Anna Munch i begyndelsen af 2017 skiftede fra europajolle til laser radial, opdagede hun imidlertid, at hun var ret god til det der med at sejle.

»Det var nok der, det skiftede fra hygge til alvor, men at sejle er stadig en leg for mig. Jeg brænder helt vildt for det, så da jeg var færdig i gymnasiet, begyndte det at blive seriøst på et helt andet og professionelt plan«, siger Anna Munch.

Færdig med andet semester

Og for lige at understrege den mislykkede strategi med ikke at følge i sin mors kølvand er Anna Munch også begyndt at studere medicin – ligesom sin mor.