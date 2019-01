Tyskland og Frankrig klar til VM-semifinalerne

VM-håndbold: Tyskland og Frankrig skal spille semifinaler ved VM-slutrunden. Det står klart, efter at de tyske VM-medværter mandag besejrede Kroatien 22-21 i en intens kamp, der var under opsyn af det danske dommerpar Mads Hansen og Martin Gjeding. Resultatet betyder, at ingen af de andre hold i mellemrundegruppe 1 kan nå hverken Tyskland eller Frankrig. Det er dog stadig uvist, hvem af de to hold, der går videre som nr. 1 og 2, da de begge har 7 point inden den sidste kamp i mellemrunden.

Fodbold: Juventus vandt mandag aften den sidste kamp i Serie A’s 20. spillerunde, da holdet på hjemmebane nedlagde bundholdet Chievo 3-0. Målscorere for mesterholdet blev Douglas Costa, Emre Can og Daniele Rugani. Med sejren er Juventus på førstepladsen 9 point foran nærmeste forfølger, Napoli.

Tennis: »Det var en meget fysisk kamp, men jeg er selvfølgelig helt frisk til næste runde«, kom det med et skævt smil fra Novak Djokovic, da han mandag ved Australian Open havde besejret russiske Daniil Medvedev 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 i 4. runde efter en langvarig og anstrengende duel. Serberen tænkte selvfølgelig på, at hans modstander i den kommende kvartfinale ikke skulle blive alt for opmuntret, men det bliver vedkommende nu heller ikke. For Kei Nishikori, der skal udfordre Djokovic, måtte selv ud i fem sæt, før han havde nedkæmpet spanske Pablo Carreno Busta, der var meget frustreret efter sidste sæts tiebreak, hvor en tvivlsom dommerkendelse gik ham imod. Både Djokovic og Nishikori bliver glade for en hviledag.

Fodbold: FC Barcelona-træner Ernesto Valverde har fået flere strenge at spille på. Den spanske storklub har således indgået en aftale med italienske Sassuolo om at leje Kevin-Prince Boateng for resten af sæsonen. Det skriver begge klubber på deres hjemmesider. Lejeaftalen indeholder en købsoption for Barcelona på otte millioner euro. Den tyskfødte ghaneser gør sig primært på den offensive del af midtbanen, men er i sin karriere i perioder også blevet flyttet længere tilbage. 31-årige Boateng har tidligere spillet i både Premier League, Bundesligaen, Serie A og Primera Division, som han altså nu vender tilbage til. Han er nok bedst kendt for sin tid i AC Milan, som han i to omgange har spillet for.

Fodbold: De spillede sammen på banen for Chelsea og det engelske fodboldlandshold. Men i fremtiden bliver samarbejdet en smule anderledes for Frank Lampard og Ashley Cole. Lampard, der nu er manager for Derby, har nemlig hentet Cole til klubben som ny spiller. Det oplyser Derby, som spiller i den næstbedste engelske række, mandag på sin hjemmeside. Lampard og Cole spillede sammen i Chelsea i otte år fra 2006 til 2014. 38-årige Cole, der i sine velmagtsdage blev anset som en af verdens bedste venstre backs og fik sit store gennembrud i Arsenal, har senest spillet for amerikanske Los Angeles Galaxy. Han er desuden noteret for 107 landskampe.

Fodbold: Mandag aften oplevede AC Milan-cheftræner Gannaro Gattuso noget succes, da hans mandskab på udebane vandt 2-0 over Genoa. Dermed rykkede Milan forbi Roma og op på Serie A-fjerdepladsen, der giver adgang til den næste Champions League.

Fodbold: Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Philip Billing, Jonas Lössl og resten af spillertruppen i Premier League-klubben Huddersfield har fået ny cheftræner. Mandag meddeler klubben på sin hjemmeside, at tyske Jan Siewert er ny mand i spidsen for holdet, der agerer bundprop i den bedste engelske række. 36-årige Siewert kommer fra en stilling som cheftræner for Bundesliga-klubben Dortmunds reservehold. Jan Siewert overtager trænergerningen i Huddersfield for landsmanden David Wagner, der tidligere i januar forlod samme stilling, og har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021.

Fodbold: Angrebstalentet Elias Sørensen forlængede tidligere på måneden sin kontrakt med Premier League-klubben Newcastle, så den gælder til sommeren 2022, men han kommer ikke på græs for klubben i resten af sæsonen. Mandag bekræfter både han og klubben, at han i resten af sæsonen skal spille for Blackpool i League 1, der er den tredjebedste række i England.

Håndbold: Louise Burgaard skifter fra Herning-Ikast Håndbold til franske Metz fra den kommende sæson. Det oplyser den midtjyske klub på sin hjemmeside. Bagspilleren Burgaard har spillet for den danske klub, der tidligere var en del af FCM, i fire sæsoner, men fra sommer bliver det franske mesterhold hendes nye arbejdsgiver. Den 26-årige højreback debuterede på A-landsholdet i 2011. Hun var med i bruttotruppen frem imod EM i december, men hun blev sorteret fra til den endelige trup.

Tennis: Alexander Zverev gik nærmest amok på sin ketsjer, da den 4.-seedede tysker blev sendt ud af Australian Open af den 16.-seedede canadier, Milos Raonic, der vandt 6-1, 6-1, 7-6. Zverev lavede otte dobbetfejl i de første to sæt, men så ud til at levere et comeback, da han efter 1-4 i tredje sæt fik en reprimande fra dommeren efter at have smadret sin ketsjer. Den 8.-seedede japaner, Kei Nishikori, leverede et flot comback i en fem timer lang kamp mod spanieren Pablo Carreno-Busta (seedet 23), som endte 6-7 (8-10), 4-6, 7-6 (7-4), 6-4, 7-6 (10-8).