Jakob Fuglsang bedre end nogensinde må indkassere et bitter, minimalt nederlag

To imponerende danske tempopræstationer på de sydeuropæiske landeveje tilføjedes et smertende stænk af bitter ærgrelse, da både Jakob Fuglsang (Astana) og Søren Kragh Andersen (Sunweb) i henholdsvis Ruta del Sol og Volta ao Algarve måtte sig henvist til andenpladsen med blot 2 sekunder.

For begge gælder det, at de i høj grad er med i kampen om den endelige hæder i de fem dage lange arrangementer – Fuglsang som nr. 2 med et minus på 7 sekunder til belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) og Søren Kragh på 3.pladsen 36 sekunder efter den 20-årige slovenske debutant Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

For den 33-årige Jakob Fuglsangs vedkommende var der tale om den bedste placering nogensinde på en enkeltstart i et etapeløb, da han med tiden 22.25 minutter for de 16,2 km fra Mancha Real til La Guardia de Jaen, kun måtte bøje sig for indehaveren af førertrøjen Tim Wellens.

Ikke en enkeltstart, der passede Fuglsang

»Det var ikke just en enkeltstart, der lå særlig godt til mig, eftersom den var ret kort og eksplosiv«, siger Jakob Fuglsang til Astanas hjemmeside.

»Jeg ville have foretrukket længere stigninger, men i dag blev vi budt på en hård, men kort både til at begynde med og til sidst, mens der midtvejs var et langt stykke, hvor det gik nedad«.

»Jeg gav mig fuldt ud, og det er da en skam, at det ikke var nok til at vinde, når jeg nu var så tæt på«.

»Men vi har en skrap etape i morgen, og vi fik i dag bevis for, at vi råder over et meget stærkt hold. Det må vi så prøve at udnytte på den næste etape«.

Astana med tre mand i top-10

Astana havde med Ion Izagirre som nr. 3 og Pello Bilbao som nr. 7 på etapen tre ryttere i top-10, og sammenlagt ser denne nu således ud : 1. Wellens 10.42.05 timer, 2. Fuglsang 7 sekunder, 3 Izagirre 14, 4. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 18, 5. Jack Haig (Mitchelton-Scott) 21, 6. Bilbao 28, 7. Matej Mohoric ( Bahrain Merida) 39, 8. Aleksandr Vlasov (Gazprom) 56, 9. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 1.04 minut, 10. Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias) 1.16.

Løbets anden danske deltager Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ligger nr. 125 af de 127 tilbageværende ryttere med et minus på 31.53 minutter.

Det afgørende slag på morgendagens 119 km fra Armilla til Granada udkæmpes sandsynligvis på den 16,2 km lange klatretur med en gennemsnitlig stigningsprocent på 5,7 op til toppen af Hazallanas i 1.671 meters højde.

Fra bjergspurten resterer endnu 22 km til mål, og langt størstedelen af dem foregår på en susende nedkørsel, inden det flader ud frem mod opløbet.

Måtte bøje sig for schweizisk specialist

I Volta ao Algarve blev rytterne sendt ud på 20,3 km i kamp mod klokken med start og mål i Lagoa, og her var spændingen set fra et dansk synspunkt knyttet til, om 24-årige Søren Kragh Andersen formåede at leve op til forventningerne.

Det lykkedes i næsten maksimal grad, men altså ligesom i Fuglsangs tilfælde rakte indsatsen »kun« til andenpladsen, da den et år ældre schweiziske specialist Stefan Küng (Groupama-FDJ) havde tilbagelagt distancen i 24.33 minutter, inden danskeren gik i aktion.

Der var spænding lige til det sidste, men tidtagningen stoppede ved 24.35 for Søren Kragh, der efter det snævre nederlag kan trøste sig med, at indsatsen betød, at han avancerede fra 6. til 3. pladsen i det samlede klassement.

Søren Kragh : Det var en super god dag

»Selvfølgelig er det da ærgerligt at blive slået med så lille en margin, men overordnet synes jeg, at det var en super god for mig«, lyder det fra Søren Kragh Andersen på Team Sunwebs hjemmeside.

»Jeg er vældig glad for de signaler kroppen sendte mig på enkeltstarten, og de viser, at formen er i orden«.